Microsoft se asocia con NVIDIA para el desarrollo de energía nuclear mediante IA

Microsoft y NVIDIA lanzaron este martes una iniciativa de colaboración en inteligencia artificial (IA) destinada a abordar el desarrollo de la infraestructura de energía nuclear lo que marca una asociación estratégica en el sector energético.

La asociación se basa en la convicción de que la energía nuclear será un elemento clave en el futuro panorama energético.

“El mundo se apresura a satisfacer un aumento histórico en la demanda de energía con una infraestructura diseñada para la era analógica” dijo Darryl Willis, vicepresidente corporativo de Industria energética en Microsoft, en un blog de Microsoft. “La energía nuclear es fundamental para el futuro”, destacó.

La colaboración presenta un conjunto de herramientas basadas en IA diseñadas para optimizar la obtención de permisos, la ingeniería, la construcción y las operaciones de proyectos nucleares, mejorando la eficiencia mediante la estandarización de procesos y la reducción de la carga de trabajo manual.

A pesar del lanzamiento de la nueva iniciativa, las acciones de Microsoft cayeron más de 2% hasta los 373.86 dólares el martes en Wall Street, en tanto que los papeles de NVIDIA avanzaron un marginal 0.05% a 175.72 dólares.

“La IA permite a la industria energética suministrar más energía, de forma más rápida y segura. Esta colaboración entre Microsoft y NVIDIA ofrece a los desarrolladores, propietarios y operadores más avanzados la oportunidad de lograrlo” señaló el directivo.

La colaboración en el ámbito de la IA para operaciones nucleares reúne a NVIDIA Omniverse, NVIDIA Earth 2, NVIDIA CUDA-X, NVIDIA AI Enterprise, PhysicsNeMo, Isaac Sim y Metropolis con Microsoft Generative AI for Permitting Solution Accelerator y Microsoft Planetary Computer para crear un ecosistema digital integral impulsado por IA para la energía nuclear en Azure.