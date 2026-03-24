Uber suma a taxistas de MXtaxi a su plataforma y reafirma que mantendrá sus servicios en el AICM

Al lograr una alianza con los taxistas concesionarios a nivel nacional para atender la demanda rumbo al Mundial de Futbol 2026, Uber confirmó, también que mantendrá sus servicios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) bajo el amparo judicial que le permite operar.

Félix Olmo, director general de Uber, aseguró: “Uber está operando hoy y está permitido operar en los aeropuertos, así que lo que estamos continuando es colaborando con el Gobierno federal para poder llegar a una solución que ofrezca a la mejor experiencia posible a los usuarios y a los conductores”.

Con miras al evento de la Copa Mundial de Futbol, que se realizará en México, Uber anunció la alianza con los taxistas de la agrupación MXtaxi para sumarse a la plataforma del servicio de movilidad a partir de este martes 24 de marzo, donde el usuario encontrará disponible la opción de los taxis.

“Una de las razones fundamentales por las que tenemos esta alianza hoy día, se debe a la demanda que hay en México, ya sea local o de turistas y la que se viene con el mundial, que excede la cantidad posible de conductores que existe”, destacó el director de la plataforma.

En conferencia de prensa conjunta, Erasto Vázquez, vocero de MX Taxi sostuvo que este acuerdo representa una “nueva era” para el gremio de los taxistas que perdieron el 60% de presencia en las calles, cuando en 2012 llegó Uber y captó a los consumidores mexicanos.

“Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico. Un aliado que nos abre las puertas de un mercado global”, mencionó.

Con la alianza, los conductores de taxi podrán recibir viajes conectándose, y podrán reducir tiempos muertos y generar más ganancias.

Los taxis que se incorporen a la plataforma de Uber contarán con las mismas funciones de seguridad que se utilizan para los viajes en Uber hasta la cobertura de seguro que respalda todos los viajes realizados a través de la aplicación, pasando por el soporte disponible 24 horas durante los siete días de la semana y la tecnología RideCheck, que detecta anomalías en caso de que se modifique la ruta o el vehículo se detenga.

Con este lanzamiento, la Ciudad de México se une a capitales globales como Nueva York, Roma, y San Francisco, así como Argentina y Colombia, donde el ecosistema de movilidad se ha beneficiado con la disponibilidad de este producto a través de Uber.

Dicho acuerdo permitirá que los taxistas recuperen su concesión y se sumen a la demanda de Uber, ya que de acuerdo con el representante de MXtaxi, hace 15 años existían alrededor de 100,000 taxis, actualmente operan 45,000 unidades.