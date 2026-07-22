¡Fichaje histórico! WOBI y Rayados se alían para llevar los negocios y el networking más allá de los 90 minutos

En un movimiento estratégico que redefine las fronteras entre el ámbito corporativo y el deportivo, WOBI, la plataforma global de management más reconocida del mundo, y el Club de Fútbol Monterrey (Rayados), uno de los equipos con mayor impacto en el balompié mexicano, anunciaron una alianza institucional sin precedentes.

Esta colaboración busca fusionar liderazgo empresarial, el aprendizaje continuo de alta dirección y las experiencias de networking deportivo de primer nivel para ejecutivos y empresarios en México.

La alianza da vida a una nueva membresía conjunta que integra el acceso al World Business Forum (WBF) México (el evento de management más importante del país, que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre de 2026 en Expo Santa Fe, Ciudad de México).

Con beneficios exclusivos dentro del ecosistema de Rayados, incluyendo acceso a instalaciones del Estadio BBVA, boletos preferenciales y experiencias de networking con el entorno empresarial y de patrocinadores del club.

Foto Cortesía WOBI: José Carlos Pardo, Director de Marketing de WOBI México / Xavier Sánchez Director Comercial, Club de Fútbol Monterrey

Más allá de la cancha y la oficina

El acuerdo nace de la premisa de que el alto rendimiento deportivo y el éxito empresarial comparten el mismo ADN. José Carlos Pardo, director de Marketing de WOBI México, destacó que esta alianza representa un paso natural para expandir su comunidad de líderes.

"El deporte y los negocios se construyen sobre los mismos pilares: comunidad, disciplina y liderazgo", afirmó Pardo, subrayando el valor de crear experiencias diferenciadoras a lo largo de todo el año.

Por su parte, Xavier Sánchez, director comercial del Club de Fútbol Monterrey, enfatizó el impacto positivo para el entorno del club regio: "Para Rayados, esta alianza representa la oportunidad de ofrecer a nuestra comunidad de aficionados, patrocinadores y socios comerciales un espacio de valor que va más allá de los 90 minutos de juego: conocimiento, liderazgo y conexiones estratégicas dentro de nuestro propio ecosistema".

Beneficios exclusivos de la membresía WOBI + Rayados

El programa ofrece una propuesta de valor integral que combina el plano digital, el presencial y el corporativo:

Acceso al WBF México 2026: Entrada al foro que contará con conferencistas internacionales de la talla de Francis Ford Coppola, Renée Mauborgne, Rita McGrath, Greg Hoffman, Carl Lewis, Nathalie Nahai y Terry Gutiérrez.

Capacitación continua: Acceso anual a la plataforma de aprendizaje digital de WOBI.

Networking de alto nivel: Encuentros presenciales anuales y acceso a eventos exclusivos del Club de Fútbol Monterrey para conectar con su red de patrocinadores y socios comerciales.

Experiencias en el Estadio BBVA: Uso de la suite de casa del estadio para reuniones de negocios (sujeto a disponibilidad), preventa y compra preferencial de boletos para los partidos de local, y un tour VIP por las instalaciones.

Con esta iniciativa, WOBI y Rayados no solo elevan los estándares del networking en el país, sino que consolidan una plataforma donde las estrategias de negocio y la pasión deportiva se convierten en un motor de crecimiento para la comunidad ejecutiva en México.