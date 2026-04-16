Farias Laguna denuncia violaciones en proceso

Manuel Roberto Farías Laguna, solicitó la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al denunciar presuntas violaciones a su debido proceso y a su derecho a una defensa adecuada, tras permanecer más de siete meses en prisión preventiva.

Farías Laguna afirmó que, desde noviembre del año pasado, ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) la realización de diversos actos de investigación para sustentar su defensa; sin embargo, acusó que la Secretaría de Marina ha negado la entrega de información bajo el argumento de reserva por motivos de seguridad nacional.

En una carta fechada el 13 de abril, el exmarino señaló que se encuentra vinculado a proceso en la causa penal 325/2025 por los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada desde el 2 de septiembre de 2025.

Según el exmilitar, esta negativa lo coloca en un “estado de indefensión”, ya que la información requerida —aseguró— tiene como único objetivo demostrar su inocencia en los hechos que se le imputan.

Además, el denunciante destacó que cuenta con 33 años de servicio en la institución naval y calificó como “atípico” que se le niegue el acceso a datos que considera fundamentales para su defensa, lo que, dijo, contraviene principios de legalidad y derechos reconocidos por la ley.

También, acusó que el 18 de diciembre de 2025 fue dado de baja de la Armada de México de manera arbitraria, sin que se le permitiera enfrentar el proceso penal en activo, lo que derivó en la pérdida de ingresos y servicios médicos para él y su familia.

“Se vulnera la presunción de inocencia”, señaló en su misiva, al indicar que la baja administrativa se ejecutó antes de que exista una sentencia en su contra.

Por otro lado, advirtió que, a más de seis meses de concluida la etapa de investigación complementaria, no se ha logrado integrar la información solicitada en la carpeta de investigación, lo que atribuyó a “tácticas dilatorias”.

Con esta misiva se suman tres documentos que Farías Laguna dirige a la titular del Ejecutivo federal para denunciar lo que considera como violaciones al proceso que enfrenta actualmente.