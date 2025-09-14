Fiestas Patrias 2025: estos serán los horarios del Metro y otros transportes el martes 16 de septiembre

Con motivo del 215 Aniversario de la Independencia de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ajustará los horarios de la Red de Movilidad Integrada (MI) para el martes 16 de septiembre con el objetivo es facilitar la movilidad de las y los capitalinos durante las celebraciones patrias.

Metro y transporte público

El Metro de la CDMX operará de 07:00 a 00:00 horas, al igual que el servicio de apoyo de la Línea 1.

El Metrobús tendrá horario de 05:00 a 00:00 horas, mientras que el Tren Ligero funcionará de 07:00 a 23:30 horas.

Por su parte, el Cablebús brindará servicio de 07:00 a 23:00 horas.

RTP y Trolebús

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operará de 06:00 a 00:00 horas.

El Trolebús tendrá distintos horarios según la línea:

Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 → de 06:00 a 23:30 horas.

Línea 12 → de 05:30 a 23:30 horas.

Líneas 10, 11 y 13 → de 05:00 a 00:00 horas.

Bicicletas y estacionamientos

El sistema ECOBICI estará disponible de 05:00 a 00:30 horas, mientras que los biciestacionamientos funcionarán de 07:00 a 00:00 horas.

La Semovi informó que se permitirá el ingreso de bicicletas al Metro, Cablebús y Tren Ligero. En el caso del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso estará sujeto a la disponibilidad de espacio en las unidades.

Servicios que no operan

El martes no habrá operación de parquímetros ni de los módulos de control vehicular y licencias de la Semovi.

Además, los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de ECOBICI permanecerán cerrados.