Fiestas patrias: Cómo preparar tostadas de pata, un clásico del 15 de septiembre
De las cocinas populares a las mesas del 15 de septiembre, las tostadas de pata se han convertido en un antojo que mezcla frescura, historia y orgullo nacional.
La tostada es, en sí misma, un lienzo gastronómico mexicano: una tortilla de maíz frita o dorada que se convierte en base de múltiples guisos. Pero la de pata de res ocupa un lugar especial dentro del repertorio popular, sobre todo en las Fiestas Patrias.
Su origen se remonta a la cocina callejera y a las fondas de mediados del siglo XX, donde la pata de res cocida y encurtida se utilizaba como relleno fresco, económico y rendidor. Con su textura firme y gelatinosa, se mezclaba con jitomate, cebolla, cilantro y chile, ingredientes básicos de la dieta mexicana. Así nació una preparación ligera y a la vez festiva, que con el tiempo se consolidó como símbolo de las celebraciones colectivas.
Un símbolo del 15 de septiembre
En las noches de Grito, las tostadas de pata tienen un protagonismo especial. No requieren mayor infraestructura que tortillas, guarniciones y la carne ya preparada, lo que las convierte en un platillo ideal para compartir en grandes reuniones. Su frescura contrasta con otros platos más contundentes como el pozole o los chiles en nogada, dando equilibrio al banquete patrio.
Además, se ligan con un imaginario profundamente mexicano: el crujido de la tostada, el toque ácido del encurtido y el sabor especiado evocan la alegría de las plazas y calles donde el 15 de septiembre se festeja a lo grande.
Ingredientes (para 6 porciones):
- 12 tostadas de maíz
- 500 g de pata de res cocida y deshuesada
- 2 jitomates picados en cubos
- ½ cebolla blanca finamente picada
- 1 ramita de cilantro fresco picado
- 1 chile serrano en rodajas finas (opcional)
- Jugo de 2 limones
- 100 ml de vinagre de caña
- Sal y pimienta al gusto
- Frijoles refritos (para untar en la base)
- Lechuga finamente picada
- Crema, queso rallado y aguacate en rebanadas para acompañar
Preparación:
- Corta la pata de res en cubos pequeños.
- En un tazón grande mezcla con jitomate, cebolla, cilantro, chile serrano, jugo de limón, el vinagre de caña, sal y pimienta. Deja reposar 10 minutos para que se integren los sabores.
- Unta una capa ligera de frijoles refritos sobre cada tostada.
- Coloca encima la mezcla de pata de res.
- Corona con lechuga, crema, queso rallado y aguacate.
- Sirve inmediatamente para conservar el crujido.