EU amplía exenciones a las sanciones contra Venezuela ante alza de combustibles

Estados Unidos actualizó ⁠el viernes las exenciones a las sanciones contra Venezuela, con el ⁠objetivo de facilitar ⁠la inversión y actividades relacionadas con el petróleo del país sudamericano y la exportación de fertilizantes, ante un aumento de los precios de los combustibles por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes tres licencias generales actualizadas como parte de esta iniciativa. En una publicación en X, el departamento indicó que "actualizó varias licencias relacionadas con Venezuela para seguir impulsando la revitalización del sector ⁠energético del país y ⁠contribuir a garantizar ⁠un mercado global de materias primas bien ⁠abastecido".

"Estas autorizaciones amplían las inversiones y actividades permitidas en la industria energética de Venezuela y permiten la exportación de fertilizantes directamente a Estados Unidos para apoyar a nuestros grandes ⁠agricultores estadounidenses", dijo el Departamento del Tesoro en una publicación en X.