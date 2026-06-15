Exitosa apertura de la Zona Fest en Querétaro con más de 32 mil asistentes

El MéxicQ Zona Fest del Estadio Corregidora de Querétaro, concluyó su primera semana de actividades con una afluencia superior a las 32 mil personas.

Organizado por el gobierno municipal de Querétaro que encabeza el presidente municipal Felipe Fernando Macías, con apoyo del gobierno estatal, este evento congregó a 13 mil personas en la jornada inaugural del jueves; el sábado 13 registró una asistencia de 9 mil personas y el domingo 14 de junio acudieron 10 mil asistentes, cifras que reflejan la gran respuesta de las familias queretanas y visitantes a este espacio de convivencia, entretenimiento y pasión por el fútbol.

Durante los primeros días del festival se llevaron a cabo las presentaciones de Bronco, Natalia Jiménez, Los Yaguarú y Los Askis, artistas que formaron parte de la cartelera preparada para acompañar las transmisiones de los partidos del Mundial de Futbol 2026 y las actividades familiares.

Las actividades continuarán el próximo jueves 18 de junio con la transmisión del siguiente encuentro de la Selección Mexicana dentro de la justa mundialista. Como parte de la programación de ese fin de semana, el jueves 18 se presentará El Tri; el viernes 20 de junio Majo Aguilar y el sábado 21 de junio subirán al escenario la Única Internacional Sonora Santanera y la Nueva Sonora Dinamita, por lo que se espera nuevamente una importante asistencia de público.

El presidente municipal, Felifer Macías, aprovechó para convivir con las familias durante el evento, y recorrió las instalaciones del MéxicQ Zona Fest para supervisar la operación y constatar el funcionamiento de los servicios y las medidas implementadas para brindar una experiencia segura y ordenada.

En materia de seguridad y atención de emergencias, el evento cuenta con un operativo coordinado entre autoridades municipales y estatales. Participan la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Policía Estatal, elementos de la secretaría de Seguridad Pública y personal de vigilancia privada, quienes trabajan de manera conjunta para preservar el orden y brindar atención oportuna a los asistentes, durante cada jornada del MéxicQ Zona Fest.