Estados Unidos suspende todos los pagos a Colombia y continúa elevando tensiones diplomáticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspendió a partir del miércoles todos los pagos a Colombia, al tiempo que advirtió que puede tomar "medidas muy serias" contra el país sudamericano debido al tráfico internacional de narcóticos.

El mandatario estadounidense también calificó a su homólogo colombiano Gustavo Petro de "mal tipo", al hablar con reporteros en la Casa Blanca.

El fin de semana Trump había anticipado que suspendería la ayuda financiera y aumentaría los aranceles al país sudamericano, tras calificar a Petro de "líder del narcotráfico".

Previamente, Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, afirmó que Estados Unidos había atacado una embarcación en la costa de Venezuela que pertenecía a una "familia humilde" y no a un grupo rebelde.

A mediados de septiembre Trump descertificó la lucha contra el narcotráfico por parte de Colombia al considerar que incumplió con sus obligaciones durante el último año.