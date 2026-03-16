Empresas en Puebla recurren al despido de empleados eventuales por bajas ventas

Puebla, Pue. Debido a la cuesta de enero y que aún se resiente en este mes de marzo, el Consejo de Organismos Empresariales (COE) informó que se vienen dando despidos del personal temporal y que se contrató en la temporada navideña.

César Bonilla Yunes, presidente del organismo, comentó que entre sus más de 8,000 socios, se dio de baja al 15% de trabajadores que llegaron en la temporada de Navidad y que se mantuvieron más de dos meses, cuando por lo regular se prescindía de ellos en enero.

Indicó que los empresarios hicieron un esfuerzo por tratarse de mantenerlos, pero las bajas ventas no permiten sostenerlo más tiempo.

Comentó que ese personal se viene acomodando en otros sectores diferentes al cual llegaron, debido a que hay vacantes y hay una alta rotación.

Indicó que las ventas mejorarán hasta abril y en ese tiempo será difícil que se abran vacantes, ya que por lo menos pasarán dos meses para alcanzar un equilibrio en ingresos.

Bonilla Yunes comentó que los empresarios quisieran que se quedaran todos, pero es complicado y están escogiendo a los que dieron mejores resultados.

Mencionó que en los sectores restaurantero, hotelero y comercio fue donde hubo las bajas de trabajadores eventuales, a quienes se les avisó desde febrero que quizá no entrarían en planes durante marzo.

“Los empresarios tomaron sus previsiones de avisar con tiempo a los eventuales para que fueran buscando otro empleo, el cual es complicado obtener en esta cuesta de enero”, apuntó.

Reconoció que las ferias de empleo ayudan a las pequeñas y medianas empresas que dejan de requerir personal para que éste se coloque en otro lugar.

Confió que a mediano de año tengan mejores ingresos sus socios y haya empleos permanentes, los cuales siempre quiere una empresa ofrecer a los poblanos.