MLRR da por concluida su queja laboral contra ThyssenKrupp en San Luis Potosí

El gobierno de Estados Unidos anunció la resolución del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) en la planta de ThyssenKrupp Springs & Stabilizers de México, luego de la denuncia presentada por trabajadores y sindicatos, la empresa debió implementar medidas de remediación para restablecer derechos laborales vulnerados en su instalación de San Luis Potosí, lo que permitió la reanudación de la liquidación de aranceles para sus componentes de suspensión automotriz.

El caso se cerró a satisfacción de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos gracias a que ThyssenKrupp cumplió con sus obligaciones laborales. La compañía acordó la reincorporación de dos trabajadores, manteniendo sus condiciones laborales previas al despido, el cual fue catalogado como represalia por su actividad sindical. Además, se efectuó el pago completo de salarios caídos y beneficios. Paralelamente, se firmó un acuerdo con La Liga Sindical Obrera Mexicana para establecer un protocolo de acceso a las instalaciones.

La investigación del Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación confirmó previamente que existía evidencia de una denegación de derechos; ante esto, la empresa también debió adoptar, difundir e implementar una declaración de neutralidad y directrices de la empresa sobre la libertad de asociación y la negociación colectiva, incluyendo una política de tolerancia cero para las violaciones. Estas medidas buscan garantizar que el personal no enfrente represalias por su filiación sindical.

Por su parte, el gobierno de México colaboró en el proceso mediante la impartición de capacitaciones presenciales para todo el personal sobre libertad sindical y el monitoreo de la planta durante el periodo de revisión. El USTR informó que la situación ha sido remediada tras verificar que no existe una denegación de derechos en curso.

Como consecuencia de estos actos, Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, notificó que ha instruido al Secretario del Tesoro para que se reanude la liquidación de las entradas no liquidadas de mercancías procedentes de la instalación.

El comunicado concluye que Estados Unidos acepta que no hay una denegación de derechos en curso, cerrando así el expediente que se originó tras la petición recibida el 14 de octubre de 2025 por parte de organizaciones laborales independientes.