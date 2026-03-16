Federación Mexicana de Laboratorios para la Construcción fortalecerá la calidad de las obras de infraestructura

Para impulsar mejores prácticas de construcción y mayor calidad en las obras de infraestructura, se creó la Federación Mexicana de Laboratorios para la Construcción (FEMLAC), que operará en toda la República Mexicana.

La creación de la federación representa un paso relevante para fortalecer los estándares técnicos en el sector de la construcción y la confiabilidad de la infraestructura en el país, señaló el organismo conformado por laboratorios especializados.

Un grupo de 80 centros especializados de laboratorios decidió organizarse para participar de forma más activa en la conversación pública sobre la calidad de la construcción, donde éste “no es un trámite; es un trabajo que debe garantizar la calidad de los materiales, la calidad de las obras y la confianza de la sociedad en la infraestructura que utilizamos todos los días”, afirmó el presidente de FEMLAC, Armando Roque Cruz.

El dirigente explicó que uno de los objetivos del nuevo organismo consiste en fortalecer la profesionalización del sector y ampliar la colaboración entre laboratorios. “Queremos que FEMLAC sea un punto de encuentro entre laboratorios, instituciones y organismos afines para impulsar mejores prácticas y compartir conocimiento”, dijo.

La nueva organización reúne a especialistas con amplia experiencia técnica, lo que permitirá reforzar los procesos de verificación y control de calidad en los proyectos de infraestructura.

Roque Cruz mencionó que la federación nace con un objetivo de unir esfuerzos, fortalecer al gremio y trabajar de manera coordinada por la calidad en la construcción de nuestro país.

Ejemplificó, una carretera que se deteriora antes de tiempo, un puente con fallas estructurales o un edificio que no resiste adecuadamente un sismo pueden tener su origen en problemas de materiales o en controles de calidad deficientes durante la construcción.

“Sabemos que detrás de cada obra de infraestructura hay una gran responsabilidad”, señaló Roque Cruz. “Los laboratorios de construcción desempeñan un papel fundamental para garantizar que las obras se realicen con calidad, seguridad y durabilidad”.

“Queremos que FEMLAC sea un punto de encuentro entre laboratorios, instituciones y organismos afines para impulsar mejores prácticas y compartir conocimiento”, dijo el presidente.

La organización también buscará impulsar que estos centros especializados alcancen estándares técnicos cada vez más altos y consolidar vínculos con instituciones nacionales e internacionales.

La toma de protesta del primer Consejo Directivo de FEMLAC estuvo a cargo del director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, Francisco José Ontiveros Balcázar, quien acudió en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro.