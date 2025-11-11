Empeoró panorama criminal en el país durante el 2024

México se mantiene entre los países con mayor criminalidad del mundo, con una puntuación de 7.68 en en una escala de 1 a 10 —donde valores más altos indican mayor prevalencia y severidad—, frente a 7.57 en 2023 y 7.56 en 2021, según el Global Organized Crime Index (Índice Global de Crimen Organizado) 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional).

El estudio destacó que la nación obtuvo una calificación, para el 2024, de 4.50 puntos en materia de combate al lavado de dinero, frente a 4.00 en 2023, mientras que su capacidad regulatoria económica se mantuvo sin cambios en 5.00 puntos, el mismo nivel que hace dos años.

En el tráfico de drogas sintéticas se consolidó como uno de los mercados ilícitos más graves del país. La puntuación asignada a este rubro se mantuvo en 9.00 puntos, el nivel máximo observado desde 2021.

Mientras que, en el apartado de mercados criminales, alcanzó una puntuación total de 8.27, lo que representa un aumento de 5.27 puntos respecto a 2023. Las actividades más extendidas fueron la extorsión, el tráfico de armas y el narcotráfico, con calificaciones de 9 puntos, mientras que el comercio de bienes falsificados, el tráfico de drogas sintéticas y los delitos financieros también mantienen niveles altos.

Entre los delitos que más aumentaron destacan el tráfico de armas (+0.50), los crímenes contra la flora y los recursos no renovables (+0.50), y los delitos financieros (+0.50). En contraste, el único rubro que mostró una disminución fue el comercio de cocaína, que cayó ligeramente 0.50 puntos, reflejando un posible reacomodo en las rutas o actores del narcotráfico más que una reducción real de su impacto.

En cuanto a los actores criminales, México obtuvo una calificación de 7.10, con un ligero aumento de 0.10 puntos. Las organizaciones de tipo mafioso continúan siendo las más poderosas (9.00), seguidas de las redes criminales (8.50) y los actores incrustados en el Estado (7.50), lo que sugiere una persistente infiltración del crimen en las estructuras institucionales. También se observó un incremento en la participación de actores extranjeros y del sector privado, ambos con un alza de 0.50 puntos, lo que refleja una mayor internacionalización y sofisticación de las operaciones ilícitas.

Además, el informe destacó una leve mejoría en la resiliencia del Estado mexicano, que subió 0.29 puntos hasta alcanzar 4.50. Las áreas con mayor avance fueron la transparencia y rendición de cuentas (+1.00), el liderazgo político (+0.50) y la cooperación internacional (+0.50). También mejoraron las capacidades en prevención y el rol de actores no estatales, ambos con incrementos de un punto. Sin embargo, persisten debilidades estructurales en la integridad territorial (3.00) y el sistema judicial (4.00), que limitan el impacto de las políticas públicas.

México y el mundo

Con el puntaje de 7.68 en criminalidad, a nivel mundial, México se ubicó en el tercer lugar en criminalidad, sólo por debajo de Myanmar (8.08) y Colombia (7.82).

Por otro lado, en mercados criminales, México aparece en la primera posición global, con una calificación de 8.27 puntos, superando a Myanmar (7.67), a Colombia (7.43) e Irán (7.37).

No obstante, en actores criminales, México se ubica en el lugar 24 con 7.1 puntos, misma cantidad que Afganistán.

En materia de resiliencia, que mide la capacidad del Estado para responder y contener al crimen organizado, México ocupa el puesto 111 de 193 naciones evaluadas, con una puntuación de 4.50. Este nivel lo coloca lejos de los países con mayor fortaleza institucional, como Finlandia y Liechtenstein, ambos con 8.42 puntos.

El Global Organized Crime Index se construye a partir de un modelo complejo que combina evaluaciones expertas, datos empíricos y algoritmos de verificación, que ponderan los mercados ilícitos (como trata, tráfico de armas o drogas) y los tipos de actores criminales (mafias, redes, actores estatales o privados).

Para la edición 2025, el informe integró tres rondas de revisión por especialistas regionales y el uso de modelos semánticos y análisis de tendencias con inteligencia artificial (SBERT y spaCy) para validar los cambios en cada país.

Tendencia global

El informe, titulado Crime at a Crossroads (el Crimen en una encrucijada), señaló un repunte en los delitos financieros, así como un aumento sostenido en el mercado de drogas sintéticas.

“Las drogas sintéticas ejercen un influencia significativa o severa en aproximadamente 40% de todos los países del mundo, con un empeoramiento de la situación en 77 de los 193 Estados (reconocidos por la ONU) desde 2023”.