EdoMéx propone ley para reforzar protección a periodistas y defensoras de derechos

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió al Congreso del Estado de México una iniciativa de ley para fortalecer la protección integral de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de garantizar condiciones más dignas y seguras en el ejercicio de su labor.

La propuesta, elaborada por la Consejería Jurídica, amplía el alcance de la legislación vigente al incorporar un enfoque preventivo, social y de derechos humanos. Este modelo atiende no solo riesgos inmediatos, también las condiciones estructurales de vulnerabilidad que enfrenta el gremio.

Entre las medidas destaca el acceso a servicios de salud a través de esquemas como IMSS-Bienestar, así como opciones de aseguramiento para periodistas independientes. También incluye programas de capacitación y formación continua para fortalecer el ejercicio profesional.

El proyecto contempla apoyos para gastos funerarios en casos relacionados con riesgos de la actividad, además de mecanismos de identificación voluntaria que refuerzan la seguridad en campo.

Asimismo, plantea fortalecer el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección con representación regional, paridad de género y criterios públicos de selección, con el fin de mejorar la toma de decisiones.

Con esta iniciativa, el Gobierno estatal reafirma su compromiso con la libertad de expresión, el acceso a la información y la consolidación de una democracia más sólida en la entidad.