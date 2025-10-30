Diputados ya tienen dictamen sobre el presupuesto 2026; documento viene sin modificaciones: Monreal

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados círculo entre sus integrantes el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 que se prevé sea discutido el próximo lunes 3 de noviembre; no obstante, el documento no presenta ninguna modifica pese a que Morena anunció una reasignación de más de 17,000 millones de peso.

Según dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, desde este miércoles dicha Comisión arrancó con la elaboración del proyecto en materia presupuestal, por lo que ya en la noche se envió el proyecto de presupuesto a todos los grupos parlamentarios y a los miembros de la Comisión de Presupuesto.

“Corren los cinco días, el lunes hay reunión de las comisiones, el martes empezamos la discusión en lo general, miércoles en lo particular, jueves y viernes, para concluirlo la semana que entra”, detalló.

Sobre el tema de las reasignaciones, el líder morenista rectificó sus dichos al señalar que se prevén recortes de hasta 17,000 millones de pesos a entes autónomos para dárselos a cuatro rubros: educación, Infraestructura, Medio Ambiente, Cultura. Un día antes, Ricardo Monreal anunció que los recortes serían de más de 18,000 millones de pesos.

“Todavía no se concreta, pero eso se va a hacer en la Comisión y en el Pleno. Pero estimo que habrá reasignación de algunas partidas presupuestarias. Habrá disminución en tres, cuatro vertientes. El Poder Legislativo, que queda igual, no tiene ningún aumento, o sea ya planteó el 3% más, queda igual que este año, Senado y Diputados. Se reduce al Poder Judicial el presupuesto planteado, se reduce el INE, se reduce el Tribunal Electoral, entre otras cosas”, dijo.

Monreal Ávila también reconoció que el anteproyecto que fue circulado entre los diputados no cuenta con modificaciones, pues aseguró que se siguen haciendo los ajustes, por lo que esperan que los cambios se planteen ante las comisiones y el Pleno la próxima semana.

“Lo que sucede es que nos comprometimos que antes de ayer, que concluyera el día, enviar el dictamen. No se ha terminado de hacer las asignaciones concretas. Se tienen montos generales, pero no es tan fácil, tienen que ajustarse los anexos, pero seguramente la semana que entra estarán listos”, justificó.

No obstante, se estima que estas modificaciones se hagan hasta la discusión en la sesión del Pleno de la Cámara.

Finalmente, el líder morenista afirmó que para el análisis de este presupuesto “no va a haber dispensa de trámite, sino hoy estaríamos discutiéndolo. No habrá ninguna excepción a la aplicación de la Ley”.