Bombardeos de EU e Israel contra Irán cobran más de 200 vidas y 750 heridos: Media Luna Roja

Media Luna Roja iraní ha constatado que la ola de ataques combinados lanzados a primera hora de esta mañana por Estados Unidos e Israel han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.

Según ha informado un portavoz a la radiotelevisión estatal iraní IRIB, los ataques han dejado concretamente 201 muertos y 747 heridos.

Las autoridades iraníes han informado de que más de un centenar de estos fallecidos son civiles y han sido identificados en dos ataques: el primero contra una escuela infantil de Hormozgán, que deja hasta el momento 85 escolares muertas, y el segundo contra un gimnasio en la provincia de Fars, que ha matado a 15 personas.

Media Luna Roja ha estimado que más de 220 de sus equipos están presentes en los lugares de los ataques "y las operaciones de socorro continúan".

Por parte de Israel, el servicio de Emergencias confirma hasta el momento 89 heridos leves por los contraataques iraníes contra suelo israelí y las posiciones militares de EU en la región, que han provocado un fallecido en Emiratos Árabes Unidos y 12 heridos en Kuwait.

Irán asegura que más de 200 militares estadounidenses han muerto o han resultado heridos en estos ataques pero Washington todavía no se ha pronunciado al respecto.

Irán denuncia al menos 108 niñas muertas en escuela femenina

Las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de al menos 108 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán (sur) que además ha dejado 60 heridas, en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

El último balance ha sido publicado por la Fiscalía del condado de Minab, antes de apuntar que varias niñas seguirían todavía bajo los escombros de la escuela primaria Shajare Tayebé. En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.

El gobernador del condado de Minab, Mohammad Radamehr ha explicado que ya hay una operación en marcha para retirar los escombros del edificio de la escuela. "A pesar de este ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otros puntos de la ciudad", ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.