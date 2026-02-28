Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei: "es justicia para el pueblo de Irán"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.

"Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para todas aquellas personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", añadió el republicano.

Trump afirmó que el líder iraní no pudo eludir los "sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" estadounidenses.

El mandatario afirmó que la muerte de Jamenei daba a los iraníes su "mayor oportunidad" de "recuperar su país".

"El país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para alcanzar nuestro objetivo", publicó Trump.