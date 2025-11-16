Designan a José Antonio Cruz como nuevo secretario de Seguridad en Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, nombró este domingo, 16 de noviembre, a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

El nombramiento ocurrió apenas tres meses después de que Cruz Medina fuera designado vicefiscal en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se ubicaba justo por debajo del fiscal general, Carlos Torres Piña.

Como parte de esta reconfiguración operativa, también fue designado Ramsés Adalid Vega Sayavedra como subsecretario de Operación Policial, luego de la salida de José Ortega Silva. Vega Sayavedra, proveniente de la Dirección General de la Policía Auxiliar, cuenta con formación militar y experiencia en inteligencia y disciplina policial, según destacó la administración estatal.

“Su llegada representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en plena coordinación con el Gobierno de México y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, posteo el titular del gobierno estatal, a través de su cuenta de la red social X.

El nuevo secretario cuenta con licenciatura en Derecho, posgrado en Derecho Civil, maestría en Criminalística y un doctorado Honoris Causa. En el ámbito internacional, recibió capacitación del FBI en México, instrucción en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles en Polonia, y cursos especializados de operaciones rurales impartidos por la Policía Nacional de Colombia.

También representó a México en foros como la Reunión Trilateral sobre Trata de Personas entre Estados Unidos, México y Canadá; la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas 2024; y la Mesa Redonda bilateral sobre Tráfico de Armas con Estados Unidos.