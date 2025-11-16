INM lanza formulario digital para mexicanos que salen del país: enlace y pasos para llenarlo

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) anunciaron la digitalización del Formato Estadístico para Mexicanos (FEM), documento requerido para personas mexicanas que viajan al extranjero.

El nuevo esquema, que forma parte de la estrategia federal de digitalización instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comenzará a operar el 26 de noviembre.

El formulario podrá llenarse desde cualquier dispositivo electrónico en el sitio https://www.inm.gob.mx/fem/ o mediante códigos QR colocados en los aeropuertos internacionales. Una vez completado, el sistema permitirá descargar un comprobante digital, el cual deberá presentarse antes de abordar el vuelo.

Llave MX agiliza el llenado

De acuerdo con el comunicado conjunto, las personas que cuenten con Llave MX podrán iniciar sesión y verán precargados sus datos personales, lo que reducirá tiempos y simplificará el proceso. El FEM digital solicita la misma información que el formato en papel: datos de identificación, motivo del viaje, aerolínea, número de vuelo, destino final y tipo de documento presentado.

En el caso de grupos o familias que viajen juntas, el sistema guardará los datos del vuelo, evitando que los usuarios tengan que repetir la información al llenar varios formularios.

Formato digital convivirá temporalmente con el físico

Aunque la digitalización busca facilitar la experiencia de viaje, quienes prefieran mantener el procedimiento tradicional podrán seguir utilizando el formato impreso, ya que ambos coexistirán durante un periodo de transición.

La intención, señalaron ambas dependencias, es sustituir gradualmente el formato físico.

Más de 3.7 millones de salidas aéreas este año

La medida se implementa en un contexto de alto flujo migratorio hacia el exterior. De enero a octubre de 2025, el INM registró 3 millones 928, 959 salidas de mexicanas y mexicanos al extranjero; de ellas, casi 95% correspondieron a viajes por vía aérea.

Con esta acción, el Gobierno de México asegura avanzar en el uso de tecnologías que agilicen trámites y mejoren la atención a la ciudadanía, particularmente en procesos vinculados con movilidad internacional.