Continúa brecha de género en magistraturas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que entre el 2016 y 2024 se registró un aumento en el porcentaje de participación de mujeres como juzgadoras a nivel federal.

La estadística difundida a propósito del Día de las Personas Juzgadoras, mostró que de las 697 personas juzgadoras que había a nivel federal en 2024, 24.2% correspondió a ministras y magistradas (168.6), contra 528.3 hombres (75.8%); de 740 jueces, 39.2% (290) eran mujeres y 60.8%, hombres (450).

Para el 2016, el dato era de 19.5% para ministras y magistradas contra 80.5% para hombres. Mientras que la participación de las mujeres como juezas también aumentó ya que pasó de 21% en 2016 a 39.2% en 2024.

“Asimismo, en los tribunales estatales, menos de 45% de las personas juzgadoras eran mujeres al cierre de 2024. Sin embargo, la participación de las mujeres como magistradas y como juezas aumentó entre 2016 y 2024, pues pasó de 30.1 a 43.0% y de 41.1 a 44.8%, respectivamente”, consigna el informe.

De las 614 personas magistradas a nivel estatal en 2024, 264 (43%) eran mujeres, mientras que había 1,997 juezas (44.8%), de un total de 4,458.

“Al cierre de 2024, de las 5,072 personas juzgadoras en los tribunales y/o juzgados estatales de justicia, 33.1% se encontraba adscrito a órganos jurisdiccionales especializados en materia penal. Esto representa aproximadamente 3 veces más que la proporción de personas juzgadoras adscritas a órganos jurisdiccionales especializados en las materias familiar (11.8 %) y civil (11.3 %).

“Cabe señalar que 3 de cada 10 personas juzgadoras en los tribunales estatales estaban adscritas a órganos jurisdiccionales mixtos, es decir, órganos que atienden casos de 2 o más materias”, concluye.

Por otro lado, el informe también reveló que al cierre del 2024 Campeche registró la tasa más alta de personas juzgadoras (10.2) por cada 100,000 habitantes en el ámbito estatal.

“Esto representó, en términos de tasas, aproximadamente 4 o 5 veces más personas juzgadoras que Nuevo León y San Luis Potosí (tasas de 2.6, en ambos casos), Puebla y Chiapas (tasas de 2.1, en ambos casos)”, reveló el Inegi.

Chihuahua se encontró en segundo lugar con 7.5, mientras que Nayarit fue el tercero con 7.2 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes.

Por último, durante el 2024, se informó que ingresaron 2 millones 326,793 expedientes a los órganos jurisdiccionales estatales de primera instancia, de las materias civil, mercantil, familiar, penal, justicia para adolescentes y laboral.