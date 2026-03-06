MC se dice abierto al diálogo con Morena

El coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda, presentó de manera formal un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución en materia electoral y a la legislación secundaria y declaró que “si la mayoría (de Morena) quiere construir democráticamente, nosotros estamos listos para entrar en ese diálogo”.

“Nosotros creemos que lo más fácil para cualquier oposición es decir que no. Nosotros estamos poniendo una alternativa sobre la mesa y me parece que eso nos distingue de otras fuerzas políticas’’.

Los diputados federales y senadores de MC, informó, votarán en contra de la iniciativa presidencial de reforma electoral recién presentada si el oficialismo decide someterla a discusión en sus términos, pero que están abiertos al análisis de la misma si existe la voluntad de discutir la propuesta de su partido que, entre otros temas, propone reducir el gasto del sistema electoral en 10 por ciento.

“Estamos de acuerdo en disminuir el dinero que va a los partidos políticos, pero al mismo tiempo estaríamos pensando en tener una fórmula mucho más equitativa. Actualmente el sistema de distribución del dinero público es 70-30, es decir 70% en función de la votación que se tiene y 30% como base. Nosotros creemos que podemos ir al 50-50, es decir 50% distribuido de manera igualitaria, paritaria, y el otro 50% en función de la votación que tenga cada quien’’, precisó tras hacer la entrega formal del paquete de cambios electorales a la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Con la propuesta de MC, aseguró, se podrían ahorrar hasta 45,000 millones de pesos.

Se tiene que revisar el verdadero gasto de las elecciones y de esa forma disminuir el dinero público que va a la organización de los procesos electorales, dijo.

“En eso creo que tenemos preocupación compartida, por eso estamos proponiendo una alternativa’’.

MC está de acuerdo, explicó, en que se tiene “que hacerle frente al dinero mal habido y enfrentar, por supuesto, también al crimen organizado. Entre otras cosas, estamos proponiendo la anulación de un proceso electoral cuando hay un candidato o candidata asesinada, como ya se ha vuelto común en este país”.