Morena y Pérez Cuéllar aventajan en preferencias entre los chihuahuenses

Preferencia entre partidos y preferencia entre aspirantes de Morena.

 Foto EE: Eric Lugo

Redacción El Economista

De cara a las elecciones estatales del año entrante en Chihuahua, entre la ciudadanía predomina la preferencia por los candidatos de Morena, y de todos ellos el más conocido y con más aceptación entre los potenciales votantes es Cruz Pérez Cuéllar, actual alcalde de Ciudad Juárez.

En un eventual escenario de alianzas, la del PAN y PRI se fortalecería, pero no sería suficiente para alcanzar la de Morena, el PT y PVEM, pero incluso sin alianzas, la proyección es que el partido guinda llevaría ventaja.

De acuerdo con una encuesta de Mitofsky, el principal problema que percibe la ciudadanía de Chihuahua es la inseguridad, con casi 45% de los consultados; le siguen el desempleo, la corrupción y el desempeño de la economía.

