Mujer con palomas

En el marco del Mes de la Mujer, la Fundación Naná y Mexicanos Primero lanzaron herramientas para que adolescentes identifiquen señales de violencia en el noviazgo. Las cifras son alarmantes: 7 de cada 10 mujeres han sufrido agresiones por parte de su pareja, pero solo el 13.6% busca ayuda institucional. Ante un panorama donde las aulas no están exentas de riesgos, las organizaciones apuestan por la prevención temprana para frenar ciclos de abuso escolar y sentimental.

Malabarista

En la Cámara de Diputados, arrancó la pasarela para renovar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Tras entrevistar a 34 aspirantes, la Comisión de Vigilancia puso el foco en las auditorías en tiempo real y la fiscalización municipal, identificada como el mayor punto de riesgo. Los candidatos proponen desde padrones únicos de proveedores hasta el uso de tecnología para que vigilar el gasto público ofrezca resultados tangibles.

Rehilete

La CNDH emitió la recomendación 11/2026 contra la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por irregularidades en el Rancho Izaguirre. El organismo documentó omisiones en el procesamiento de evidencias y falta de preservación del lugar, vulnerando el derecho al acceso a la justicia. Tras atraer el caso en 2025, la Comisión concluyó que el resguardo estatal de indicios fue deficiente, dejando una tarea pendiente en materia de legalidad.