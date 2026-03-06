PAN rechaza alianza opositora

El panista Jorge Romero Herrera rechazó el ofrecimiento del priista Alejandro Moreno Cárdenas de conformar una alianza PAN-PRI, y sumar a MC, para contender en las elecciones del 2027, cuando se disputarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

En los comicios del próximo año, respondió el presidente nacional del PAN a su homólogo del PRI, su partido contenderá solo.

“El PAN le tiene que apostar al PAN”, dijo.

En entrevista radiofónica, consideró que a la oposición le puede ir mejor “si todos los votos de la oposición los logramos cada quien con su marca… Así como hay veces en que una coalición aumenta votos, hay veces en que también los resta. Esto es ciencia electoral, no apreciación’’.

Y que dependerá de los resultados de la elección federal intermedia y en los estados donde habrá comicios en 2027, si el PAN decide ir en alianza con el PRI en 2030 para disputar la Presidencia de la República, como sucedió en 2024.

“No hay manera de que no haya una referencia previa a lo que acaba de pasar”.