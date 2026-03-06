FGR reporta 47 detenidos por rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de 47 personas relacionadas con el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, que operaba como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para reclutar personas forzadamente, y que existen órdenes de aprehensión vigentes por cumplimentarse conforme a los procedimientos judiciales establecidos.

“A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44% en el procesamiento integral del lugar de intervención… Hemos realizado un trabajo minucioso, que ha permitido localizar indicios relevantes, como son fragmentos y multi fragmentos de restos óseos, elementos balísticos’’ y prendas de vestir, entre otros, cita el comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público federal sobre el avance en la investigación y las acciones de búsqueda.

“Sobre los fragmentos de restos óseos se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino. Al realizar la confronta contra los perfiles de familiares de personas desaparecidas albergados, no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.

“Es importante resaltar que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas al resultado de los análisis forenses’’, precisa.

Y que los indicios son procesados y analizados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, especializado en análisis científico y con el uso de los protocolos aplicables en la materia, así como en el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco.

De manera paralela, agrega, se desarrollan diligencias ministeriales, análisis y procesamiento de información, seguimiento a líneas de investigación y ejecución de actos orientados al esclarecimiento de los hechos, como parte de una estrategia integral de investigación.

La FGR aseguró que las diligencias continúan desarrollándose de manera firme, a través de la Agencia de Investigación Criminal.