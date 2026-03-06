Partidos impugnan multas del INE por más de 700 millones de pesos

Tras identificar cientos de irregularidades en sus gastos de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) planteó multar con más de 706.9 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales; no obstante, luego de que los partidos presentaron diversas adendas y erratas de último momento, se estimó que las sanciones serían recortadas.

Al analizar los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, correspondientes al ejercicio 2024, —año en el que se llevaron a cabo elecciones presidenciales— el INE identificó al Partido del Trabajo (PT) como la agrupación con más omisiones e irregularidades en sus informes de gastos, lo que le generó multas por cerca de 215 millones de pesos.

Sin embargo, a lo largo de la sesión del Consejo General del INE, el PT y otros partidos como el PRI, hicieron llegar algunos comprobantes y observaciones, lo cual implicó que sus sanciones fueran corroboradas, y a su vez modificadas a la baja.

De igual manera, en un inicio se plantearon multas por más de 112 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI); 85.6 millones de pesos al Partido Acción Nacional (PAN); 84.8 millones de pesos a Morena.

Así como 43 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y 40.3 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Además de 125.9 millones de pesos en contra de diversos partidos políticos locales.

De acuerdo con el INE, entre las principales anomalía detectada están los egresos no comprobados, equivalentes a unos 204.9 millones de pesos en multas; seguido de los Egresos no reportados (116.3mdp).

Aunque también se identificaron conductas como no destinar el recurso establecido para Actividades Especificas, en especial lo referente al gasto que se debe destinar a la promoción del liderazgo político de las mujeres y el cual la mayoría de los partidos no destina o lo hace para actividades que poco tienen que ver con este rubro.

También se señalaron casos como el pago de cuentas con antigüedad mayor a un año; pagos mayores a 90 UMAS realizados en efectivo; rebasa el límite de aportaciones de simpatizantes; omisión de incluir al menos un proyecto vinculado con la violencia política contra las mujeres en razón de género; aportación de ente impedido; cheques girados o transferencias electronicas a nombre de terceros, entre otros.

PT, en la mira

El INE identificó que el Partido del Trabajo (PT) incurrió en algunas irregularidades que provocaron observaciones particulares por parte de las y los consejeros para que se le dé un seguimiento especial o incluso se abran procedimientos oficiosos sancionadores.

Entre las irregularidades se habló de gastos no partidistas, específicamente en alimentos, gasolina, hospedaje y vuelos, presumiblemente relacionados con las reuniones que tienen semanalmente en el Partido del Trabajo en la Ciudad de México.

De igual forma, el órgano electoral determinó enviar algunos casos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que fueran investigados.

Al presentar estos informes, el Consejero Jaime Rivera como Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, detalló que se recibieron en total 553 informes de ingresos y gastos ordinarios que fueron presentados por siete partidos políticos nacionales y 105 partidos locales.

El consejero aprovechó para criticar que pese a que los tiempos están marcados, en las últimas horas les hicieron llegar 14 carpetas con diversas adendas y erratas cada una, con los ajustes que propone la unidad técnica.

“En caso de aprobar todas las adendas que a última hora nos propone la Unidad Técnica de Fiscalización, las sanciones previamente señaladas se modificarían muy sensiblemente a la baja”, expresó.