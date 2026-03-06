Costas de Veracruz y Tabasco, en alerta por derrame petrolero

Comunidades pesqueras, organizaciones ambientales y autoridades locales denunciaron la presencia de chapopote y residuos de petróleo en playas y cuerpos lagunares del sur de Veracruz y Tabasco, lo que ha provocado afectaciones a ecosistemas marinos, pérdidas económicas y riesgos a la salud de pobladores de la región del Golfo de México.

Según organizaciones, agrupadas en la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, desde el 1 de marzo pescadores comenzaron a reportar la presencia de residuos derivados del petróleo en playas y en el mar a lo largo de una franja costera de aproximadamente 170 kilómetros, que se extiende desde Pajapan, en Veracruz, hasta Paraíso, en Tabasco.

Hasta el momento se han identificado al menos 16 puntos contaminados, entre ellos Punta San Juan, Playa Linda, Zapotitlán, Tecuanapan, Jicacal y La Bocana en Pajapan; Los Arrecifes y El Salado en Mecayapan; Peña Hermosa y Mirador Pilapa en Tatahuicapan; Barrillas en Coatzacoalcos; así como Barra Panteones y Sánchez Magallanes en Paraíso.

Afectaciones a ecosistemas y pesca

Las comunidades reportaron que el hidrocarburo también llegó a la Laguna del Ostión, un ecosistema clave para la pesca y la biodiversidad regional. En la zona se cultivan especies como ostión, almejas, camarones y peces como robalo y lisa, además de que existen manglares y hábitats para aves migratorias.

Con base en lo explicado por las organizaciones firmantes del pronunciamiento, se han encontrado tortugas marinas muertas cubiertas de petróleo, así como peces afectados y un manatí sin vida reportado en Coatzacoalcos.

También existe preocupación por posibles daños a los 17 arrecifes que integran el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, un sistema ecológico que provee refugio para especies marinas, protección contra huracanes y sustento para el ecoturismo.

Acuerdo para emergencia ambiental

Mientras que la prensa local detalló que el alcalde de Pajapan, José Luis González Hernández, indicó que autoridades locales, pobladores y representantes de Pemex firmaron una minuta de acuerdos para atender la emergencia ambiental.

Según el edil, las comunidades solicitaron una indemnización de alrededor de 50 mil pesos por afectado para compensar los daños económicos, propuesta que actualmente es analizada por la empresa petrolera.

Asimismo, los medios precisaron que ayer, 5 de marzo, comenzaron los trabajos de limpieza en casi 50 kilómetros de playas afectadas, con participación de una empresa contratada por Pemex y habitantes de las comunidades, quienes serán incorporados en empleos temporales durante las labores de remediación.