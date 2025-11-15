Lectura 3:00 min
Clima sábado 15 de noviembre: frente frío 14, lluvias y hasta posible caída de nieve en zonas serranas
El frente frío número 14 ingresará este sábado al noroeste del país dejando un ambiente invernal adelantado: lluvias de fuertes a muy fuertes, vientos superiores a 60 km/h, oleaje elevado y caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La combinación del sistema frontal, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, y las corrientes en chorro polar y subtropical será el principal motor del temporal que dominará la región.
Mientras tanto, en el centro y oriente del país se esperan condiciones más estables, y en el sureste se mantendrán lluvias por el ingreso de humedad y canales de baja presión.
Los sistemas que dominarán el país este sábado
Frente frío 14 y circulación ciclónica (noroeste)
Es el sistema de mayor impacto del día. Provocará:
- Lluvias muy fuertes en el norte y centro de Baja California.
- Lluvias fuertes en el noroeste de Sonora.
- Descenso de temperatura, vientos de 60 a 80 km/h en Baja California y Sonora.
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de Baja California.
- Nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California durante la tarde-noche.
Línea seca (norte del país)
Se establecerá en el norte de Coahuila y favorecerá:
- Rachas de viento fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Durango.
- Canales de baja presión + humedad del Golfo y Caribe (sureste y península de Yucatán)
Originarán:
- Lluvias fuertes en el sur de Chiapas y Quintana Roo.
- Chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Circulación anticiclónica (centro del país)
Mantendrá:
- Cielo despejado o parcialmente nublado.
- Ambiente estable y sin lluvias en la mayor parte del centro, incluido el Valle de México.
Estados con mayores afectaciones
Lluvias fuertes a muy fuertes
- Baja California (norte y centro) – hasta 75 mm
- Sonora (noroeste) – hasta 50 mm
- Chiapas (sur) – hasta 50 mm
- Quintana Roo (sur) – hasta 50 mm
Chubascos
- Oaxaca
- Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas
- Baja California Sur (norte)
- Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero
- Tamaulipas, Veracruz (Papaloapan), Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)
Temperaturas extremas
Durante la madrugada:
- -10 a -5 °C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- -5 a 0 °C en serranías de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Edomex, Tlaxcala y Puebla.
- 0 a 5 °C en zonas altas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Máximas
- 35 a 40 °C en: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y costa de Chiapas.
- 30 a 35 °C en: Baja California Sur, Sonora (costa y centro), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y sur de Zacatecas.
Vientos y oleaje
Rachas de 60 a 80 km/h en:
- Baja California
- Golfo de California (norte)
- Noroeste de Sonora
- Rachas de 40 a 60 km/h en:
- Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
Oleaje de 2.5 a 3.5 m: costa occidental de Baja California
Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Golfo de Tehuantepec (disminuye por la tarde)
Valle de México
Este sábado tendrá condiciones estables:
- Cielo despejado a medio nublado.
- Sin lluvias en CDMX y Edomex.
- Temperatura en CDMX: mínima 6–8 °C, máxima 24–26 °C.
- Toluca: mínima 2–4 °C, máxima 22–24 °C.