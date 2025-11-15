Clima sábado 15 de noviembre: frente frío 14, lluvias y hasta posible caída de nieve en zonas serranas

El frente frío número 14 ingresará este sábado al noroeste del país dejando un ambiente invernal adelantado: lluvias de fuertes a muy fuertes, vientos superiores a 60 km/h, oleaje elevado y caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La combinación del sistema frontal, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, y las corrientes en chorro polar y subtropical será el principal motor del temporal que dominará la región.

Mientras tanto, en el centro y oriente del país se esperan condiciones más estables, y en el sureste se mantendrán lluvias por el ingreso de humedad y canales de baja presión.

Los sistemas que dominarán el país este sábado

Frente frío 14 y circulación ciclónica (noroeste)

Es el sistema de mayor impacto del día. Provocará:

Lluvias muy fuertes en el norte y centro de Baja California.

Lluvias fuertes en el noroeste de Sonora.

Descenso de temperatura, vientos de 60 a 80 km/h en Baja California y Sonora.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de Baja California.

Nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California durante la tarde-noche.

Línea seca (norte del país)

Se establecerá en el norte de Coahuila y favorecerá:

Rachas de viento fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Durango.

Canales de baja presión + humedad del Golfo y Caribe (sureste y península de Yucatán)

Originarán:

Lluvias fuertes en el sur de Chiapas y Quintana Roo.

Chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Circulación anticiclónica (centro del país)

Mantendrá:

Cielo despejado o parcialmente nublado.

Ambiente estable y sin lluvias en la mayor parte del centro, incluido el Valle de México.

Estados con mayores afectaciones

Lluvias fuertes a muy fuertes

Baja California (norte y centro) – hasta 75 mm

Sonora (noroeste) – hasta 50 mm

Chiapas (sur) – hasta 50 mm

Quintana Roo (sur) – hasta 50 mm

Chubascos

Oaxaca

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas

Baja California Sur (norte)

Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero

Tamaulipas, Veracruz (Papaloapan), Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Temperaturas extremas

Durante la madrugada:

-10 a -5 °C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C en serranías de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Edomex, Tlaxcala y Puebla.

0 a 5 °C en zonas altas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Máximas

35 a 40 °C en: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y costa de Chiapas.

30 a 35 °C en: Baja California Sur, Sonora (costa y centro), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y sur de Zacatecas.

Vientos y oleaje

Rachas de 60 a 80 km/h en:

Baja California

Golfo de California (norte)

Noroeste de Sonora

Rachas de 40 a 60 km/h en:

Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Oleaje de 2.5 a 3.5 m: costa occidental de Baja California

Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Golfo de Tehuantepec (disminuye por la tarde)

Valle de México

Este sábado tendrá condiciones estables:

Cielo despejado a medio nublado.

Sin lluvias en CDMX y Edomex.

Temperatura en CDMX: mínima 6–8 °C, máxima 24–26 °C.