Chivas entra directo a postemporada gracias a triunfo de Querétaro

El Guadalajara aseguró el viernes su lugar en la postemporada del torneo Apertura local gracias al triunfo de Querétaro de 2-1 como visitante ante Bravos de Ciudad Juárez en el inicio de la decimoséptima y última jornada de la temporada regular.

Las "Chivas" de Guadalajara se unieron a Cruz Azul, Toluca, América, Tigres UANL y Monterrey, en la postemporada o liguilla, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Los equipos que ocupen del séptimo al décimo lugar deberán jugar una instancia llamada "Play-In" donde el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor de esa serie jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada.

Guadalajara se ubica en el sexto lugar general con 26 puntos y aunque el sábado pierda su partido de la jornada ante Monterrey no saldrá de esa posición.

En el partido que dio inicio a la última jornada, disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez, Querétaro se adelantó a los 12 minutos con un remate de Ali Ávila en el área chica tras un centro enviado por el argentino Lucas Rodríguez.

Los "Gallos Blancos" de Querétaro aumentaron su ventaja a los 22 minutos cuando el defensor colombiano Moisés Mosquera metió el balón a su propia portería al tratar de desviar con la cabeza un centro.

Bravos de Ciudad Juárez descontó a los 57 minutos cuando el colombiano Diego Valoyes remató con la cabeza un tiro de esquina enviado desde el sector izquierdo.

A pesar de la derrota, Bravos de Ciudad Juárez clasificó al "Play-In" con 23 puntos que lo ubican en el séptimo lugar.

Más tarde, Tijuana jugará ante Atlas y Mazatlán enfrentará a Necaxa.

El sábado se jugarán los partidos entre Tigres UANL-Atlético de San Luis, Guadalajara-Monterrey, León-Puebla, Toluca-América y Cruz Azul-Pumas UNAM.

La jornada se completará el domingo cuando Pachuca visite a Santos Laguna.