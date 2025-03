Caso Teuchitlán: las fechas clave

El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, reveló una serie de eventos que destacan la gravedad de la crisis de desapariciones en México. A continuación, se presenta una cronología de los hechos más relevantes relacionados a este centro de exterminio y entrenamiento que operaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Septiembre de 2024: El primer operativo

Miércoles 18 de septiembre. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaron un operativo en el Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán. Durante esta acción, se rescató a dos personas secuestradas y se detuvieron a 10 individuos vinculados al CJNG, pero la Fiscalía de Jalisco no realizó con las investigaciones pertinentes y el inmueble quedó sin resguardo ni análisis durante seis meses.

Marzo de 2025: El descubrimiento

Miércoles 5 de marzo. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, junto con elementos de la Guardia Nacional, ingresó al Rancho Izaguirre luego de recibir una denuncia anónima. En el lugar, encontraron objetos personales esparcidos, así como prendas de vestir, mochilas, maletas y calzado. Además, se descubrieron tres hornos crematorios y cientos de fragmentos óseos. Todo sugería que era un centro de exterminio y reclutamiento forzado.

Martes 11 de marzo. La Fiscalía de Jalisco informó sobre el hallazgo de más de 1,300 objetos en el rancho, entre ellos ropa de hombre y mujer, guantes de boxeo, zapatos y cobijas, lo que generó conmoción a nivel nacional e internacional.

Sábado 15 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas para mejorar la coordinación entre fiscalías y servicios forenses, buscando una respuesta más efectiva ante la crisis de desapariciones.

Miércoles 19 de marzo. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa en donde criticó a la Fiscalía de Jalisco por no analizar el inmueble en seis meses, destacando omisiones como no rastrear indicios, ni procesar vehículos; no inspeccionar la propiedad, no identificar huellas dactilares y no proteger el lugar.

Jueves 20 de marzo. Durante una visita organizada por las fiscalías General y Estatal, colectivos de buscadoras expresaron su indignación al no encontrar evidencia alguna en el rancho, ya que las autoridades habían retirado posibles pruebas previamente.

Sábado 22 de marzo. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, anuncia la detención en la Ciudad de México de José Gregorio "N", alias "Lastra", líder de la célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el CJNG. Se le vincula con el Rancho Izaguirre.

Las investigaciones siguen su curso y se espera que las autoridades no presenten otra "verdad histórica" como la que dieron con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.