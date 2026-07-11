Nueva ola de calor se instala en Estados Unidos

Unos 44 millones de estadounidenses están bajo alerta este sábado por una ola de calor, a medida que una nueva masa de aire cálido se instala sobre las Montañas Rocosas y las llanuras del norte del país con temperaturas previstas por encima de los 38 °C.

Las temperaturas podrían incluso batir durante el fin de semana récords históricos, especialmente en Salt Lake City, capital de Utah, advirtió el servicio meteorológico estadounidense (NWS).

El domingo se prevé que el mercurio oscile en las horas de mayor calor entre los 38 °C y los 43 °C en varios estados del norte del país, es decir, temperaturas entre 8 y 13 °C por encima de las normales para esta época del año.

Esta "ola de calor peligrosa", según el NWS, se extenderá después al oeste y al centro del país la próxima semana, lo que complicará la vida de millones de personas y también obstaculizará la lucha contra los vastos incendios que arrasan actualmente Colorado y Utah.

Temperaturas extremas amenazan igualmente este sábado al sureste de Estados Unidos, incluida Florida.

Esta ola de calor se suma a una canícula anterior que sofocó el este de Estados Unidos a principios de julio, empujando el mercurio hacia los 40 °C en algunas ciudades como Nueva York y Filadelfia y afectando seriamente a los terrenos de juego de los estadios del Mundial 2026.

Europa occidental acaba de registrar el mes de junio más caluroso de su historia.

El calor extremo que azotó el continente a finales de junio causó al menos 1,300 muertos, según la OMS.

En todo el mundo, las olas de calor se vuelven más intensas y frecuentes debido al cambio climático, causado principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas.