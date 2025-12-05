Bloqueos en carreteras hoy 5 de diciembre: Afectaciones viales en la CDMX y otros estados

Agricultores de varios estados realizaron esta semana bloqueos carreteros en protesta contra la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobadas por el Congreso el jueves 4 de diciembre de 2025.

Las manifestaciones se registraron en Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Aguascalientes. En la frontera norte, productores bloquearon cruces internacionales, acción que la Secretaría de Gobernación consideró injustificada al asegurar que sus demandas habían sido atendidas.

De acuerdo con reportes de Capufe y la Guardia Nacional Carreteras, este viernes 5 de diciembre no se han registrado nuevos bloqueos de agricultores, luego de que los manifestantes levantaron cierres tras cuatro días consecutivos de protestas.

Prevén bloqueos en accesos a la CDMX por la Marcha del Tigre

Aunque los bloqueos agrícolas terminaron, se esperan cierres en las entradas a la Ciudad de México por parte del grupo Todos Unidos contra la Cuarta Transformación (4T), que busca impedir el ingreso de simpatizantes de Morena que participarán en la Marcha del Tigre este sábado 6 de diciembre.

Las casetas que podrían verse afectadas son:

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Afectaciones viales hoy 5 de diciembre: Cierres, obras y accidentes

Durante las primeras horas de este viernes, Capufe y la Guardia Nacional reportaron diversas incidencias que afectan la movilidad en autopistas federales de zonas del centro, occidente y sur del país.

México–Pachuca (Méx 85D)

Cierres parciales por un accidente múltiple en el km 28 dirección CDMX.

Personal de emergencia retiró vehículos para liberar carriles.

Autopista del Sol (México–Acapulco / Méx 95D)

Reducción de carriles por mantenimiento entre los km 220 y 230.

Tránsito lento rumbo a Acapulco por alta afluencia.

México–Querétaro (Méx 57D)

Incidente vehicular en Jilotepec provocó cierre temporal de laterales.

Se habilitó paso por carriles centrales.

Autopista Siglo XXI (Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas)

Cierre intermitente por un camión accidentado en el km 132.

Guardia Nacional coordina pase alternado.

Tramos con tránsito lento y bloqueos locales

Oaxaca–Tehuantepec (Méx 190)

Transportistas instalaron bloqueos en dos puntos.

Negociaciones provocaron largas pausas en la circulación.

Tuxtla Gutiérrez–San Cristóbal (Méx 190D)

Tránsito lento por trabajos en taludes.

Retrasos superiores a 40 minutos.

Guadalajara–Tepic (Méx 15D)

Reducción de velocidad por obras de conservación.

Afluencia incrementada hacia la costa.

Rutas alternas recomendadas

La Guardia Nacional sugiere:

México–Pachuca: carretera libre Méx 85.

carretera libre Méx 85. México–Querétaro: carretera libre por Polotitlán.

carretera libre por Polotitlán. Autopista del Sol: vía federal en tramos cortos.

vía federal en tramos cortos. Oaxaca: desvíos estatales en coordinación con autoridades locales.

Recomendaciones de Capufe a automovilistas