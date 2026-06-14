Petro heredará mayor déficit fiscal e inflación

El Ministerio de Hacienda de Colombia, liderado por Germán Ávila, presentó oficialmente el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026, documento que actualiza las principales proyecciones macroeconómicas y fiscales del país para los próximos años. Entre los cambios más relevantes se encuentran un ajuste al alza en las metas de déficit fiscal e inflación, así como una revisión de las perspectivas sobre ingresos, gastos y cuenta corriente.

De acuerdo con las cifras expuestas por el ministro, la meta de déficit fiscal para 2026 pasó de 5.1% del Producto Interno Bruto, PIB, contemplada en el Plan Financiero presentado en marzo, a 5.3% del PIB en el nuevo escenario fiscal. Este incremento responde principalmente a una revisión al alza del gasto público, pese a que también se mejoraron las proyecciones de ingresos de la Nación.

En materia de inflación, Ávila explicó que el proceso de desinflación ha perdido velocidad debido a factores asociados a presiones de oferta y mecanismos de indexación que continúan afectando los precios. “Lo anterior llevaría a la inflación a 6% en 2026. La disipación gradual de estos choques permitiría que la inflación se reduzca a 4.4% en 2027 y converja a 3% en el mediano plazo”, señaló.

Otro de los indicadores revisados fue la cuenta corriente. Hacienda estimó que el déficit de este indicador se reducirá hasta 2.2% del PIB en 2026, impulsado principalmente por un mejor desempeño de las exportaciones.

Para 2027, la cartera prevé que el déficit de cuenta corriente continúe disminuyendo hasta 2% del PIB, apoyado en una moderación de las importaciones.

En el horizonte de mediano plazo, el Gobierno considera que este indicador se mantendrá en niveles sostenibles para la economía colombiana.

El Gobierno reconoce un deterioro moderado en el balance fiscal para 2026, aunque mantiene la expectativa de que las finanzas públicas recuperen una senda de consolidación gradual en los próximos años.