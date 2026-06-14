Conviene este año aprender francés

Entre Trump y los goles, estamos perdiendo el foco sobre lo que se mueve este año para conseguir empleo o hacer negocios. ¿Saben de los mexicanos que hoy amanecieron en París?

Van por negocios con empresas grandes como Safran, que ya ofrece al menos seis puestos de alta responsabilidad en México:

Ingeniero de métodos CNC; ingeniero de control de producción; supervisor de producción; supervisor de logística; instructor aeronáutico y coordinador de capacitación.

Ojo: es una empresa cuyo valor se duplicó en dos años hasta alcanzar unos 130,000 millones de euros. Es economía real, no promesas volátiles como las que vende Elon Musk.

Los cientos de empleos que ofrece esta compañía en ciudades como Querétaro representan el otro extremo de una agenda iniciada hace unos meses. ¿Recuerdan?

El 7 de noviembre de 2025, Emmanuel Macron aterrizó en Ciudad de México por invitación de Claudia Sheinbaum. No fue una visita de cortesía. Fue la señal de que algo más grande se estaba armando entre los gobiernos de Francia y México.

Seis meses después, el 14 de mayo de 2026, ambos países firmaron un Plan de Acción bilateral modernizado para su asociación estratégica.

¿El pretexto? Los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. Un bicentenario convertido en agenda de trabajo. Eso no es protocolo: es oportunidad.

Y miren nomás lo que andan haciendo los líderes empresariales mexicanos agremiados en el CCE.

Junto con miembros de Coparmex, ayer pusieron los pies en la ribera del Sena para afinar negocios con este socio con el que México también tiene un tratado de libre comercio.

José Medina Mora, Juan José Sierra Álvarez, Fernando Treviño, Ángel García-Lascurain, Jesús Padilla, Manuel Escobedo, Ana López Mestre, Andrea Foncerrada y Francisco López Díaz son algunos nombres de esa suerte de selección mexicana con altas miras.

Consideren, por ejemplo, el trabajo que tiene Marco Arzate, presidente de la Comisión de Innovación de Negocios de Coparmex. Solo 4.8 por ciento de las empresas manufactureras en México usan inteligencia artificial, según datos de FABTECH México. El promedio en países de la OCDE es de 19.1 por ciento.

Arzate debe aprovechar el citado Plan de Acción binacional, que incluye oportunidades en materia de inteligencia artificial. En ese campo, los mexicanos todavía somos más usuarios que creadores de productos.

Eso debe elevar otro número que conviene anotar: 625 millones de dólares en exportaciones mexicanas a Francia solamente de enero a abril de 2026. Es un salto de 45 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras de Banxico. Algo se mueve para quien se mueve.

En 2025, México se convirtió en el principal socio comercial de Francia en América Latina.

Desde México se exportan instrumentos médicos, productos aeronáuticos, autopartes y unidades de procesamiento de datos. Francia exporta en sentido contrario farmacéuticos, vehículos y también productos aeronáuticos.

Cerca de 700 filiales de empresas francesas operan en México. Generan 180,000 empleos directos. El stock de inversión directa francesa en México llega a 10,300 millones de dólares. México, por su parte, es el principal inversionista latinoamericano en Francia, con aproximadamente 2,800 millones de euros de inversión directa en 2024.

Francia ha consolidado su posición como socio estratégico clave para México. Eso no lo dijo un académico. Lo dijo hace un par de años Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía.

¿Vale la pena aprender francés este año? Para quien trabaja en manufactura, tecnología, energía o comercio exterior, no hay que darle muchas vueltas.