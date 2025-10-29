Avanza Ley Orgánica de Armada de México

Las comisiones de Marina y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron por 21 votos contra tres del PAN, PRI y MC el decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México, remitido a la Mesa Directiva para su discusión y votación por el pleno cameral.

Una vez aprobado por el pleno, el decreto será remitido al Ejecutivo federal para su eventual promulgación, y tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al fijar la posición del PRI en contra del dictamen, durante la reunión extraordinaria de comisiones unidas Rodrigo Zapata criticó que la ley, de “enorme trascendencia”, se haya desahogado mediante un procedimiento legislativo “a la carrera”.

Lamentó la ausencia de una discusión profunda y anunció que “con absoluta responsabilidad y convicción’’ la bancada priista votaría en contra del decreto “porque no fortalece del todo a la Marina y la subordina al Poder Ejecutivo”.

La nueva ley, dijo, amplía atribuciones de la Marina, pero no establece un solo mecanismo eficaz para combatir la práctica del huachicol fiscal ni garantiza la transparencia en el control marítimo.

“En los hechos, esta ley entrega carta blanca al Ejecutivo para disponer de la Armada sin límites constitucionales erosionando el control democrático que sustenta la República”, aseguró.

Los grupos parlamentarios del PAN y MC optaron por no fijar posición, cuyos integrantes se limitaron a votar en contra del dictamen.

El primer artículo de la nueva ley que armoniza las atribuciones de la institución, de un total de 101 y cinco transitorios, establece que la Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior, proteger la soberanía de la nación y sus intereses marítimos, mantener el estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas y coadyuvar en la seguridad interior del país, en los términos que establece la Constitución, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.