Asumiría Grecia Quiroz presidencia

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado sábado, y quien lo sustituirá en el cargo a partir de hoy, se reunió en privado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En medio de un fuerte operativo de elementos de la Guardia Nacional (GN) que escoltaron su camioneta gris con vidrios polarizados, la mujer llegó a Palacio Nacional al filo de las dos de la tarde y salió a las cuatro y media sin responder las preguntas de la prensa, ávida de sus declaraciones.

A propuesta de Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado local de la organización política Movimiento Independiente del Sombrero, fundada y liderada por Manzo, el Congreso de Michoacán discutirá y votará hoy en sesión extraordinaria urgente la designación de Quiroz, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen por el que se propone que Quiroz sea presidenta municipal sustituta del ayuntamiento de Uruapan para el periodo constitucional 2024-2027.

El artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán establece que en caso de que se declare ausencia definitiva del presidente municipal, el Congreso tendrá hasta 30 días naturales contados a partir del día en que tenga conocimiento oficial para designar a quien deba sustituirlo, “respetando el género y el origen partidista o en su caso independiente, el sustituto deberá cumplir los requisitos de elegibilidad para ser candidato” al cargo.

“En caso de ausencia definitiva y en tanto el Congreso nombra a una nueva presidenta o presidente Municipal, estará en funciones de presidenta o presidente, la síndico o el síndico Municipal, con todas las atribuciones legales y administrativas que se dispongan para la presidenta o presidente Municipal”, cita.

Desde el pasado lunes el Cabildo del Ayuntamiento sesionó y declaró la ausencia definitiva de Manzo.

La viuda de Carlos Manzo se reunió en privado con la presidenta Sheinbaum en medio de un fuerte operativo de elementos de la Guardia Nacional en Palacio Nacional.