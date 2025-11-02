Asesinato de alcalde en Uruapan, incendio en Hermosillo: lo que te perdiste el finde y debes saber para arrancar la semana

El fin de semana en México estuvo marcado por contrastes: mientras el país celebraba el Día de Muertos entre flores de cempasúchil y desfiles multitudinarios, también enfrentó episodios de violencia, tragedias y duelo.

El asesinato del alcalde de Uruapan y los avances en la investigación del incendio en una tienda de Hermosillo marcaron la agenda nacional.

Aquí te dejamos un resumen con lo más relevante para arrancar la semana bien informado.

Ataques y tragedias: un fin de semana marcado por la violencia

El país cerró el fin de semana con un clima tenso. En Michoacán, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, siguió generando reacciones oficiales. Autoridades estatales confirmaron que Manzo contaba con protección asignada por el gobierno, aunque el atentado ocurrió tras salir de un evento público.

La Fiscalía estatal detalló que uno de los agresores fue abatido y que ya se llevan a cabo investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Foto: Cuenta FB Carlos Manzo

Mientras tanto, en Sonora, el gobierno estatal actualizó la información sobre el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo. Hasta el domingo se habían identificado 21 víctimas mortales, mientras que cinco personas permanecen hospitalizadas, tres de ellas en estado grave. La Fiscalía estatal señaló que existen indicios de que el incendio pudo haber sido provocado, aunque aún no se descarta ninguna línea de investigación.

Foto: Especial

Tradición y memoria: la Ciudad de México se tiñó de cempasúchil

En contraste con los hechos de violencia, la capital del país vivió uno de los eventos culturales más esperados: el Desfile de Día de Muertos 2025.

Calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma se llenaron de catrinas gigantes, carros alegóricos, música y flores de cempasúchil. Miles de personas asistieron al recorrido que rindió homenaje a las víctimas de desastres, violencia y pandemia.

Foto: Reuters

En el mundo deportivo: hazaña histórica en Grandes Ligas

En el plano internacional, los Dodgers de Los Ángeles lograron su segunda Serie Mundial consecutiva, tras una dramática remontada ante los Toronto Blue Jays. El equipo angelino selló el campeonato con una actuación que se definió en las últimas entradas y será recordada como una de las finales más tensas en años recientes.

Foto: AFPGetty Images via AFP

Así iniciará la semana: marchas, clima gélido y alertas viales

Megamarcha transportista rumbo a la CDMX

Transportistas de la zona norte del Estado de México anunciaron una megamarcha para este lunes 3 de noviembre con dirección a la Ciudad de México, para exigir justicia por su compañero Fernando Galindo y atender las denuncias en materia de inseguridad, extorsiones y secuestros.

Los transportistas saldrán a partir de las 07:00 horas desde los municipios de: Jilotepec, Atlacomulco, Toluca, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán.

Las principales vialidades que afectarán son:

México-Querétaro

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Frente frío 12 marcará el arranque de semana

El frente frío número 12 provocará lluvias en estados del norte y noreste, además de descenso de temperaturas en zonas altas del Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

En el norte del país, se esperan rachas de viento superiores a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.