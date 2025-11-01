Dodgers ganan su segunda Serie Mundial consecutiva con dramática remontada ante Toronto

Con jonrones salvadores del venezolano Miguel Rojas y Will Smith, los Dodgers de Los Ángeles lograron este sábado un agónico triunfo 5x4 en la undécima entrada ante los Azulejos de Toronto con el que revalidaron el título de la Serie Mundial.

El equipo liderado por Shohei Ohtani se impuso en la eliminatoria por un global de 4-3 y es el primer bicampeón de las Grandes Ligas de béisbol desde el triplete de los Yankees de Nueva York (1998-2000).

La Serie Mundial más trepidante de los últimos años se resolvió en extra innings después de que los Azulejos dejaran escapar una ventaja de 4x2.

En la novena entrada, a dos outs de la derrota, el venezolano Miguel Rojas empató el marcador con un cuadrangular salvador para los Dodgers.

El cuadrangular del venezolano, que no la sacaba del parque en playoffs desde 2020, levantó de la lona a los vigentes campeones y terminó arruinando el sueño de Toronto de lograr su primera corona desde 1993.

"No intentaba batear un jonrón", afirmó Rojas. "Creo que este es el primero contra un lanzador diestro en todo el año y llegó en el momento más importante de mi vida y mi carrera".

Los Dodgers, que ya habían esquivado la derrota en el sexto episodio del viernes, se encomendaron para la apertura a un Ohtani con escaso descanso, que tuvo que ser retirado tras encajar un jonrón inicial de tres carreras de Bo Bichette.

El héroe del montículo terminó siendo su compatriota Yoshinobu Yamamoto que, menos de 24 horas después de abrir el sexto partido, dejó en blanco a los Azulejos en los 2.2 innings finales.

Ohtani retirado del montículo

Tras el desengaño del viernes, casi 45.000 aficionados canadienses volvieron a crear un ambiente eléctrico en el Rogers Center.

Con la adrenalina al máximo nivel, las gradas siguieron de pie cada pitcheo de la noche comenzando por el primer duelo entre el veterano Max Scherzer y Ohtani.

Toronto acechó desde el principio al japonés poniendo hasta cinco corredores en base en los dos primeros innings.

El abridor angelino escapó de esas emboscadas pero su desgaste iba en aumento y Bo Bichette se lo hizo pagar con un torpedo de 135 metros que puso tres carreras por delante a Toronto.

Tras conceder cinco hits, Ohtani fue retirado de la lomita por unos Dodgers que necesitaban de todo su poder al bate para la remontada.

Rojas, el héroe inesperado

Los campeones descontaron en el cuarto inning por mediación de Will Smith tras un sacrificio del dominicano Teoscar Hernández.

Esta fue la única anotación que permitió Scherzer, retirado bajo una estruendosa ovación del público.

La tensión se apoderó del campo cuando el relevista angelino Justin Wrobleski golpeó en la mano al venezolano Andrés Giménez con una bola rápida. Ambos se encararon mientras los bancos saltaron en un episodio que quedó en conato de bronca.

Mookie Betts y Clement intercambiaron carreras para Dodgers y Azulejos antes de que los visitantes aceleraran la persecución.

Un jonrón de Max Muncy puso otra vez a Dodgers a una carrera con una última entrada por jugar.

A sólo dos outs del título, las gradas del Rogers Center se sumieron en el silencio con el cuadrangular de Rojas que empataba el marcador.

El venezolano, de 36 años, era la amenaza que menos esperaban los locales.

Los Azulejos tuvieron bases llenas en la parte baja de la novena pero una extraordinaria acción defensiva de Rojas y una agónica atrapada del cubano Andy Pages junto al muro alargaron la Serie Mundial hasta extra innings.

El japonés Yoshinobu Yamamoto, llamado a filas tras sus 96 lanzamientos del viernes, protegió a los Dodgers hasta que Will Smith pegó el jonrón ganador en el undécimo capítulo.