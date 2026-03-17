Netflix apuesta por las salas de cine para estrenar su spin-off animado de Stranger Things

Netflix invita a los fans a volver al mundo sobrenatural ⁠de Stranger Things con proyecciones limitadas en cines de su próxima serie animada, Stranger Things: Tales From "85", anunció la plataforma de streaming en un comunicado de prensa ⁠el martes.

Netflix informó que algunos ⁠cines AMC acogerán proyecciones especiales de los dos primeros episodios a partir del 18 de abril, antes del estreno mundial de la serie el 23 de abril.

Las proyecciones tendrán lugar en 34 cines de todo Estados Unidos, así como en el Paris Theater de Nueva York y en la Netflix House de Filadelfia. La serie animada reúne a los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, como productores ejecutivos, junto a Eric Robles, conocido por crear la serie animada de Nickelodeon Fanboy & Chum Chum.

Ambientada en el invierno de 1985, la serie muestra a Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max volviendo a una vida que se asemeja a la normalidad, llena de partidas de Dungeons & Dragons, peleas de bolas de nieve y días tranquilos en Hawkins, Indiana.

Pero la paz dura poco, ya que algo aterrador despierta, lo que obliga al grupo a unirse una vez más para resolver un misterio y salvar su ciudad.

Tales From 85 supone la última expansión del universo de Stranger Things, que no ha dejado de crecer ⁠desde que los Duffer lanzaron su productora Upside ⁠Down Pictures en 2022 en ⁠el marco de un acuerdo global con Netflix. El acuerdo también incluye una serie derivada ⁠de Stranger Things con actores.

Más allá de la televisión, la franquicia se ha expandido a una obra de teatro de Broadway ganadora de un premio Tony, videojuegos, cosplay, experiencias inmersivas en directo y una amplia gama de productos.

Stranger Things, que se estrenó en 2016, sigue a un grupo de amigos adolescentes en la Indiana rural de los años 80 mientras se enfrentan a monstruos de una dimensión ⁠alternativa conocida como el Upside Down. La serie se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de Netflix.