Guardianes de la Revolución de Irán confirman la muerte de Soleimani, jefe de la milicia Basij

Los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron este martes la muerte del comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, anunciada por la mañana por Israel.

El comandante Gholamreza Soleimani "cayó como un mártir" en un ataque de Estados Unidos e Israel, declararon los Guardianes de la Revolución en su sitio web Sepah News.

Israel informó que el poderoso secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani, y el general Soleimani, jefe de la milicia Basij, que se encarga de mantener el orden en Irán, murieron en bombardeos nocturnos. Irán no ha confirmado aún la muerte de Larijani.