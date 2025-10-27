Buscar
Aprobación promedio de alcaldes supera en octubre de nuevo los 50 puntos

Por segunda ocasión en lo que va del año, la aprobación promedio de los alcaldes de los principales 150 municipios del país evaluados por Mitofsky superó los 50 puntos porcentuales.

Rolando Ramos

En octubre, cinco (50.7%) de cada diez ciudadanos, en promedio, aprueba el desempeño de sus alcaldes; la cifra es 4.6% superior a la registrada en septiembre pasado y 0.5% más alta que la de octubre del 2024. 

El Ranking Mitofsky, medición mensual sobre aprobación ciudadana de 150 presidentes y presidentas municipales de México realizada para El Economista, revela que ninguno de los alcaldes y alcaldesas alcanzó una aprobación sobresaliente (más de 60%). Del total, 68 registraron una aprobación “alta” -de 50 a 59%-, 59 “‘media” —de 40 a 49%— y “baja”, menor a 40%, 23.

El primer lugar estuvo la morenista Ana Paty Peralta (59.1%), de Benito Juárez, Quintana Roo.

Nota metodológica: Encuesta aplicada a 101,288 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.

