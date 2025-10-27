Aprobación promedio de alcaldes supera en octubre de nuevo los 50 puntos

En octubre, cinco (50.7%) de cada diez ciudadanos, en promedio, aprueba el desempeño de sus alcaldes; la cifra es 4.6% superior a la registrada en septiembre pasado y 0.5% más alta que la de octubre del 2024.

El Ranking Mitofsky, medición mensual sobre aprobación ciudadana de 150 presidentes y presidentas municipales de México realizada para El Economista, revela que ninguno de los alcaldes y alcaldesas alcanzó una aprobación sobresaliente (más de 60%). Del total, 68 registraron una aprobación “alta” -de 50 a 59%-, 59 “‘media” —de 40 a 49%— y “baja”, menor a 40%, 23.

El primer lugar estuvo la morenista Ana Paty Peralta (59.1%), de Benito Juárez, Quintana Roo.

Nota metodológica: Encuesta aplicada a 101,288 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.