Quintana Roo y Conagua firman convenio por casi 200 mdp para fortalecer acceso al agua: Mara Lezama

La Gobernadora informa que el acuerdo permitirá mejorar infraestructura hídrica, ampliar servicios de agua potable y reforzar el tratamiento de aguas residuales en el estado

Cancún.- El Gobierno de Quintana Roo firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno de México para fortalecer el acceso al agua en la entidad, mediante una inversión conjunta cercana a los 200 millones de pesos, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La titular del Ejecutivo destacó que este acuerdo es resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, bajo un esquema de aportación paritaria entre la Federación y el Estado.

Acompañada de la directora local de CONAGUA) en Quintana Roo, Érika Ramírez Méndez, y de la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, la gobernadora Mara Lezama subrayó que el objetivo central es garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental, no como un privilegio.

El convenio contempla la gestión de mayores recursos federales, incluidos subsidios, para impulsar acciones clave como la modernización de infraestructura para el riego agrícola, la ampliación y mejora de los servicios de agua potable, así como el fortalecimiento del drenaje y el tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, Mara Lezama resaltó que estas acciones se alinean y fortalecen la Ley de Aguas Nacionales que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que garantice el acceso equitativo al recurso.

“Trabajamos juntas y juntos para mejorar el acceso al agua, porque es un derecho que debe estar al alcance de todas y todos”, afirmó la Gobernadora.