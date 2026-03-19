Anuncia Lezama, “Distrito Financiero y Tecnológico”, proyecto que atraerá más crecimiento para Quintana Roo

Destacó para este Distrito incentivos fiscales y regulatorios, federales, estatales y municipales, incluyendo esquemas de deducción acelerada para inversiones en activos fijos con el objetivo de atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo.

Durante la ceremonia inaugural de la 89ª Convención Nacional Bancaria, la Gobernadora resaltó ante el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, la estabilidad económica y la reducción de la deuda estatal

Cancún.- Al participar en la inauguración de la 89ª Convención Nacional Bancaria con la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que Quintana Roo avanza con solidez económica y se perfila para convertirse en un nuevo referente financiero y tecnológico en México y América Latina.

Ante el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; y el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, así como representantes del sistema financiero nacional, la Gobernadora subrayó que la entidad ha fortalecido sus finanzas públicas desde 2022, logrando mejorar su calificación crediticia hasta niveles históricos.

Detalló que agencias internacionales como Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch y HR Ratings han elevado la evaluación del estado, alcanzando incluso calificaciones de doble A en 2025, lo que se traduce en mayor confianza para la inversión, crecimiento económico y generación de empleos que impulsan prosperidad compartida para la gente.

Mara Lezama explicó que estos resultados han sido posibles gracias a la disciplina financiera y al fortalecimiento institucional. “En tres años redujimos la deuda pública en cerca de 5 mil 700 millones de pesos; la razón de deuda sobre ingresos pasó de 103% a 63%; y los ingresos propios crecieron 70%”, añadió.

Antes de inaugurar la Convención Nacional Bancaria, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo una amplia explicación de lo que hace México para la estabilidad financiera del país en todos los órdenes, para tener un sistema financiero sólido y determinar lo que falta por hacer.

Destacó el aumento a los créditos y facilitar el uso de los sistemas digitales, para el bienestar y la prosperidad compartida de mexicanas y mexicanos.

Durante su mensaje en la ceremonia inaugural, la gobernadora de Quintana Roo reconoció el papel de la banca en el desarrollo del país y recordó que Cancún ha sido históricamente un ejemplo de colaboración entre el sector público y financiero, desde su creación como destino turístico.

Señaló que actualmente el turismo en Quintana Roo genera alrededor de 20 mil millones de dólares al año; “recibimos 28 millones de visitantes y nuestros cuatro aeropuertos internacionales movilizan más de 33 millones de pasajeros. El turismo ha sido motor de nuestro desarrollo y seguirá contribuyendo al crecimiento económico de México”.

No obstante, Mara Lezama enfatizó la necesidad de diversificar la economía, innovar y mirar hacia nuevas oportunidades. Dijo que hoy, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, México vive una nueva etapa de transformación, en la que convergen estabilidad económica, responsabilidad financiera y crecimiento con bienestar.

Por ello, aseguró que se impulsa una nueva apuesta de desarrollo: el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, un proyecto que busca aprovechar la ubicación estratégica, la conectividad global y la fortaleza económica para establecer un centro especializado en servicios financieros, tecnología e innovación con alcance regional e internacional, así como plataformas de inversión que fortalezcan la competitividad de México en la economía global.

Explicó que este desarrollo se establecerá en un polígono estatal con incentivos fiscales y regulatorios, federales, estatales y municipales, incluyendo esquemas de deducción acelerada para inversiones en activos fijos y diversos incentivos fiscales en distintas etapas del proyecto, para atraer capital nacional e internacional, con una proyección de inversión de entre mil 100 y mil 300 millones de dólares en la próxima década.

Además, se estima que el proyecto generaría entre 9 mil y 11 mil empleos directos, así como más de 22 mil indirectos, fortaleciendo sectores especializados y elevando la competitividad regional. El proyecto se alinea con el Plan México y con los Polos del Bienestar impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En su discurso, la gobernadora Mara Lezama también destacó la importancia de la inclusión financiera, especialmente para las mujeres, al señalar que ampliar el acceso al crédito representa una oportunidad clave para el crecimiento económico y la justicia social. “Cuando el acceso al capital se amplía, crece la libertad de las personas y se construyen sociedades más justas. Esa es la prosperidad compartida que buscamos. Y Quintana Roo quiere ser parte activa de esa nueva etapa”, precisó.

Finalmente, Mara Lezama afirmó que Cancún está listo para consolidarse no solo como capital mundial del turismo, sino también como un nodo financiero y tecnológico del Caribe, reiterando que Quintana Roo mantiene sus puertas abiertas a la inversión y al desarrollo con prosperidad compartida.

Durante la ceremonia inaugural, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, destacó los avances financieros del país entre lo que destaca la incorporación y uso de los pagos digitales, transferencias, el SPEI, así como el pago y cobro con tarjetas para el movimiento económico de la gente.

Por su parte, el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, destacó que México tiene una base económica sólida que le permite enfrentar los desafíos con éxito, aunado a las metas del Plan México para impulsar la economía. “México cuenta con un sistema financiero sólido”, dijo.

En su intervención, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, explicó las metas que se ha fijado esta asociación para darle a las y los mexicanos un sistema bancario accesible, que impulse la prosperidad compartida, ofrezca mayores oportunidades y ampliar las oportunidades de desarrollo de todas y todos, desde las infancias con una educación financiera.