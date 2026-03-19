Ataque de Irán elimina 17% de la capacidad de GNL de Catar

Los ataques iraníes han paralizado el 17% de la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) de Catar, causando una pérdida estimada de 20,000 millones de dólares en ingresos anuales y amenazando el suministro a Europa y Asia, declaró el jueves el director ejecutivo de QatarEnergy y ministro de Estado para Asuntos Energéticos.

Saad al-Kaabi declaró que dos de las 14 plantas de GNL de Catar y una de sus dos instalaciones de conversión de gas a líquidos (GTL) resultaron dañadas en los ataques sin precedentes. Las reparaciones dejarán fuera de servicio 12.8 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de tres a cinco años, afirmó en una entrevista.

“Jamás en mis sueños más descabellados habría imaginado que Catar, y la región en general, sufrirían un ataque de este tipo, especialmente por parte de un país musulmán hermano, en pleno mes de Ramadán, atacándonos de esta manera”, dijo.

Horas antes, Irán había dirigido una serie de ataques contra las instalaciones de petróleo y gas del Golfo Pérsico tras los ataques israelíes contra su propia infraestructura de gas.

Según Kaabi, la empresa estatal QatarEnergy tendrá que declarar fuerza mayor en los contratos a largo plazo, por un período de hasta cinco años, para el suministro de GNL destinado a Italia, Bélgica, Corea del Sur y China, debido a los daños sufridos por las dos plantas de licuefacción.

Daños colaterales

QatarEnergy había declarado fuerza mayor en toda su producción de GNL, tras los ataques previos a su centro de producción de Ras Laffan, que volvió a ser atacado el miércoles.

“Para que se reanude la producción, primero necesitamos que cesen las hostilidades”, dijo.

La importante petrolera estadounidense ExxonMobil es socio en las instalaciones de GNL dañadas, mientras que Shell es socio en la planta de GTL dañada, cuya reparación tardará hasta un año.

Según Kaabi, ExxonMobil, con sede en Texas, posee una participación del 34% en la planta de GNL S4 y una participación del 30% en la planta S6.

Según afirmó, la magnitud de los daños causados por los ataques ha supuesto un retroceso de entre 10 y 20 años para la región.

Las repercusiones van mucho más allá del GNL. Las exportaciones de condensado de Catar caerán alrededor de un 24%, mientras que las de gas licuado de petróleo (GLP) disminuirán un 13 por ciento. La producción de helio caerá un 14%, y tanto la de nafta como la de azufre disminuirán 6 por ciento.

El jueves, el precio del petróleo cerró mixto. Por un lado, el referencial europeo Brent del mar del Norte ganó 1.27 dólares o 1.18% a 108.65 dólares por barril. Por la tarde, sin embargo, caía 0.33% a 107.43 dólares.

Por su parte, el estadounidense West Texas Intermediate perdió 18 centavos o 0.19% a 96.14 dólares por barril. Por la tarde perdía 1.98% a 93.64 dólares.

La mezcla mexicana de exportación cerró con un alza de 1.19 dólares o 1.24% a 97.01 dólares el barril.