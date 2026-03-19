Delcy Rodríguez designa nuevos integrantes del alto mando militar de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ⁠designó el jueves a un nuevo alto mando militar, un día después de nombrar como ⁠ministro de Defensa al general ⁠Gustavo González, en una decisión ampliamente esperada tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

González reemplazó al general Vladimir Padrino al frente del ministerio de Defensa, que ocupó el puesto por más de una década y que constituyó el cambio más significativo hasta la fecha en el gabinete de Rodríguez.

"Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la República", escribió Rodríguez en su cuenta ⁠en Telegram.

"Vamos con honor ⁠a trabajar incansablemente ⁠en la materialización de una Venezuela soberana, justa, solidaria; construyendo ⁠un país de justicia social y felicidad absoluta para todos los venezolan@s", agregó.

Rafael Prieto fue designado como Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada; Rubén Belzares como comandante general del Ejército; el almirante Jorge Agüero fue nombrado como comandante general de ⁠la Armada; Royman Hernández, de la Aviación y Juan Sulbarán que estará al frente de la Guardia Nacional.