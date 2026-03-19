EU confisca sitios web supuestamente utilizados por Irán para "operaciones psicológicas" y ciberataques

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la confiscación de cuatro dominios web en lo que describió como "parte" de una campaña en curso para "desmantelar programas de ciberataques y represión transnacional", así como "operaciones psicológicas" que atribuyó a la Inteligencia iraní.

"Una orden judicial confisca cuatro sitios web que facilitaban los ciberataques del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán, vinculados a operaciones psicológicas y represión transnacional", anunció la cartera de Justicia en un comunicado.

Justicehomeland.org, Handala-Hack.to, Karmabelow80.org y Handala-Redwanted.to, dominios que ahora sólo presentan una imagen con el lema "Este sitio web ha sido confiscado" y los logos del Departamento de Justicia y de la Oficina Federal de Investigación (FBI), eran supuestamente empleados por Teherán "para llevar a cabo operaciones psicológicas dirigidas a adversarios del régimen, atribuyéndose la autoría de actividades de ciberataque, publicando datos confidenciales robados durante dichos ataques e incitando al asesinato de periodistas, disidentes del régimen y ciudadanos israelíes", según señaló Washington.

"La propaganda terrorista en línea puede incitar a la violencia en el mundo real. Gracias a nuestra División de Seguridad Nacional y a la Fiscalía del Distrito de Maryland, esta red de sitios web respaldados por Irán ya no difundirá odio antiestadounidense", declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Por su parte, el jefe del FBI, Kash Patel, afirmó que "Irán creyó que podía esconderse tras sitios web falsos y amenazas por teclado para aterrorizar a los estadounidenses y silenciar a los disidentes", antes de presumir de haber desmantelado "cuatro de los pilares de su operación". "Y aún no hemos terminado", advirtió.