Pumas busca mantener a América fuera del top 5

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX entra a su último tercio este fin de semana, con la celebración de la Jornada 12. El partido con más reflectores es el Clásico Capitalino entre Pumas y América en el estadio Olímpico Universitario (CU).

No sólo será una batalla por orgullo e historia, sino que está en disputa un margen de tres puntos que podría igualarse o extenderse a seis de cara a la Liguilla.

Pumas llega como quinto de la tabla con 20 unidades, mientras que América es séptimo con 17. Si los locales se queden con el triunfo mantendrán a las Águilas fuera del top 5 e incluso con posibilidades de salir de zona de calificación rumbo a la Jornada 13.

“Queremos ganar, que estén felices en nuestra casa y que lloren en otras”, polemizó el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, quien llegó a Pumas hace exactamente un año (Clausura 2025).

Si bien Toluca es el único invicto en Liga MX a estas alturas, Pumas sobresale junto a Cruz Azul por tener sólo una derrota en 11 fechas. En el caso de Club Universidad fue precisamente ante los Diablos en la Jornada 9 (2-3 en CU).

América, por el contrario, acumula cuatro derrotas, su peor registro en los últimos tres torneos. En todo el Clausura 2026 no ha logrado meterse al top 5 de la tabla, siendo su mejor puesto el séptimo que actualmente posee.

“Me encanta jugar clásicos. Son partidos que se viven de diferente manera y desde las fuerzas básicas lo vas sabiendo, así que vamos a afrontar este partido de la mejor manera”, advirtió Ramón Juárez, defensa de América.

Las Águilas están motivadas porque acumulan cuatro partidos sin derrota y esta misma semana sellaron su boleto a cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF al vencer 2-1 global al Philadelphia Union de Estados Unidos.

Además, tienen dos años sin perder ante Pumas en CU. Su última caída fue el 20 de abril de 2024, en la Jornada 16 del torneo Clausura.

De hecho, América ha ganado los últimos dos juegos de fase regular de Liga MX ante Pumas: 0-2 en el Clausura 2025 (en CU) y 4-1 en el Apertura 2025 (en Ciudad de los Deportes). La victoria más reciente de los universitarios fue el 29 de septiembre de 2024 (0-1).

“(Tengo) casi un año que estoy aquí, en esta institución, y la verdad he sufrido muchos los partidos donde no hemos sacado el resultado positivo (contra América). Veo a mis compañeros cómo lo sienten, son partidos que se quedan marcados porque sabemos el orgullo que hay en juego”, añadió Carrasquilla.

Para Pumas, la victoria ante América significaría mantenerse cerca del ritmo de Chivas, Cruz Azul y Toluca, quienes ocupan el podio de la clasificación con 27, 26 y 25 puntos, respectivamente. El cuarto lugar, hasta la Jornada 11, es para Pachuca con 21.

Este será el octavo partido de Pumas como local en el semestre, entre Liga MX y CONCACAF. El saldo es de tres triunfos, tres empates y una derrota. Su resultado más reciente fue 2-2 contra Cruz Azul.

Otras historias a seguir

Este fin de semana habrá otros partidos a destacar en la lucha por la cima de la Liga MX. Chivas tiene el sartén por el mango, pues si vence a Monterrey en el estadio BBVA continuará como primero sin importar lo que hagan los demás.

El segundo lugar, Cruz Azul, luce con panorama asequible en su visita a Mazatlán FC, ya que los sinaloenses se ubican en la posición 15 de la clasificación.

Luego está Toluca, que expondrá su invicto en casa de Pachuca, en un duelo entre equipos que pertenecen al actual top 5. Los Diablos, igual que América, están motivados porque a mitad de semana avanzaron a cuartos de final de CONCACAF por global de 6-3 sobre San Diego FC.

Después de esta jornada, la Liga MX tendrá un parón hasta el 3 de abril por la participación de la Selección Mexicana en la última Fecha FIFA antes de la Copa del Mundo (enfrentará a Portugal el 28 de marzo y a Bélgica tres días después).

HORARIO DEL CLÁSICO CAPITALINO

(JORNADA 12)