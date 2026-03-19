México es una autocracia electoral

La mirada global sobre México difiere a la que tiene Palacio Nacional.

Dos estudios internacionales recientes revelan una doble devaluación de México: democracia y libertades.

El V-Dem Institute cataloga a México como una “autocracia electoral”, y Freedom House lo califica con un 58 sobre 100 puntos.

Freedom House y V-Dem Institute no elaboran las típicas encuestas con las que uno se topa en algunos medios mexicanos cuyos números alegres de popularidad de ciertos políticos esconden intereses oscuros o agendas privadas. Es decir, son pagadas por los propios partidos y/o políticos.

V-Dem Institute es una institución prestigiosa que hace estudios sobre la calidad de las democracias en el mundo desde 1900, y tiene su sede en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Sobre Freedom House es ampliamente conocida como una organización no gubernamental.

Chile, Costa Rica y Uruguay son catalogadas como “democracias liberales” por V-Dem Institute. Por su parte, son “democracias electorales” países como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

Sigue México, pero su sistema ya no es democrático, es “autocrático electoral”.

Imposible no olvidar las elecciones judiciales del acordeón.

Freedom House evalúa las libertades individuales que garantizan los gobiernos: desde el derecho al voto, a la libertad de expresión y la igualdad ante la ley.

México reprueba con una calificación de 58 sobre 100 puntos. Costa Rica (91), Argentina (85), Brasil (73), Colombia (69) y Ecuador (64), aprueban.

El 7 de julio de 2021 el presidente López Obrador presumió una encuesta que lo ubicaba como el mandatario “mejor evaluado del mundo”.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum dijo en su conferencia del 27 de octubre de 2025: “México es uno de los países más democráticos del mundo; en México elegimos al poder judicial, al poder legislativo y al poder ejecutivo (…) las democracias se reflejan también en las libertades (...) nosotros que vivimos en las épocas de fraudes electorales (...) podemos decir que (el actual), es el mayor momento de democracia en México”.

Los estudios de Freedom House y V-Dem reflejan una realidad muy lejana a la promovida por la presidenta Sheinbaum.

En alguna ocasión, un embajador europeo me preguntó cómo era posible que el presidente AMLO perdiera la mañana promocionando su imagen a costa de los impuestos que paga la sociedad.

Le respondí que AMLO se había convertido en una especie de publicista cuyo objetivo era revestir la dura realidad de la violencia a través de banalidades de carpero.

Su popularidad la trabajó para eclipsar el país durante seis años.Hoy, México es una autocracia electoral.

Un mundo nos vigila.