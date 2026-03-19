NVIDIA supera por poco a la plata como valor de activo

NVIDIA, el líder mundial en computación de inteligencia artificial (IA), ha superado en valor de capitalización a la plata, consolidándose como el segundo activo más valioso del mundo, solo por debajo del oro.

La plata al contado registró un descenso de 5.23% a 71.44 dólares la onza este jueves y sumó su tercera jornada con caídas, con lo que acumula un descenso de 11.60 por ciento. En el año, el metal apunta un ligero decremento de 0.1 por ciento.

Por su parte, las acciones de NVIDIA presentaron un descenso de 1.02% a 178.56 dólares por unidad. En 2026, los papeles de compañía presentan una caída de 4.26 por ciento.

NVIDIA cerró con un valor de capitalización de 4.339 billones de dólares, mientras que el de la plata fue de 4.119 billones de dólares, de acuerdo con datos de Companies Market Cap.

En primer lugar se encuentra el oro con 32.399 billones de dólares en valor de capitalización.

En cuarto puesto, Alphabet, la empresa matriz de Google, también destacó por ser unos de los activos más valiosos con 3.69 billones de dólares. Le sigue Apple, el creador del IPhone, con un valor de capitalización de 3.65 billones.

En quinto lugar, Microsoft cuenta con un valor de capitalización de 2.89 billones de dólares y Amazon vale 2.24 billones.

Factores negativos

El mercado de metales preciosos ha registrado una fuerte liquidación en los últimos días.

Entre los factores que llevado a la plata a la baja es que la Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés entre 3.5 y 3.75% en su reunión de marzo, señalando solo un recorte para este año en lugar de los tres esperados.

Este enfoque de tasas altas por más tiempo reduce el atractivo de la plata, ya que es un activo que no genera intereses.

Además, el dólar ha subido a sus niveles más altos en meses. Al estar la plata denominada en dólares, un billete verde más fuerte la hace más cara para compradores internacionales, frenando la demanda global.

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, aclaró que los metales preciosos cerraron la jornada con fuertes pérdidas en una sesión caracterizada por la postura monetaria global más restrictiva, derivada de los efectos de la guerra sobre la inflación.

“Diversos bancos centrales importantes como la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, mantuvieron sus respectivas tasas de interés sin cambios e inclusive señalaron que tendrán que ser más cautelosos en la conducción de la política monetaria para mitigar el efecto del incremento en los precios globales de la energía”, añadió.

Bajo este contexto, agregó que no se descartan posibles aumentos en el futuro, lo que hace menos atractivas las inversiones en activos que no generan rendimientos (como lo son el oro y la plata), ocasionando caídas en su precio.

“El movimiento se explicó por el fortalecimiento de la divisa estadounidense, el incremento en los precios del petróleo y la expectativa de que las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrán elevadas por un tiempo prolongado. Este entorno redujo el atractivo de activos sin rendimiento, como los metales preciosos, generando una caída generalizada en el complejo de materias primas”, afirmaron analistas de GBM Research.

Inteligencia artificial lo impulsa

A pesar de la caída de las acciones de NVIDIA le alcanza para superar en valor de mercado a la plata, debido a su posición dominante en la infraestructura de IA.

El mercado ha castigado a las acciones de la firma tecnológica, debido a la preocupación de los inversionistas por sus altos múltiplos de valuación y la rentabilidad real de sus inversiones en inteligencia artificial.

“A pesar de reportar un sólido crecimiento en utilidades que supera al resto del mercado, estas empresas experimentan volatilidad debido a un mayor gasto de capital y al escrutinio sobre su capacidad generadora de valor”, aseguró Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex Casa de Bolsa.

Descartó la existencia de una burbuja financiera, argumentando que las valoraciones actuales han regresado a sus promedios históricos gracias a resultados financieros positivos. “No obstante, el mercado se muestra cauteloso, castigando incluso a empresas con reportes sobresalientes como NVIDIA ante la incertidumbre operativa futura”.