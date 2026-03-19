Wall Street baja; los operadores no prevén recortes de tasas antes de 2027

Wall Street cerró con pérdidas el jueves, ya que la preocupación por las presiones al alza sobre la inflación por el aumento de los precios del petróleo planteó un escenario pesimista para los inversionistas sobre futuros recortes de las tasas de interés.

Los operadores centraron su atención en las advertencias de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, el miércoles, sobre la incertidumbre del panorama económico en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que mantiene los precios del petróleo volátiles, generado temores inflacionarios.

El índice S&P 500 bajó 0.28% hasta los 6,606.48 unidades, en tanto que el Nasdaq perdió 0.28% a 22,090.69 puntos, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones descendió 0.44% 46,022.14 enteros. Los tres indicadores cayeron por segunda sesión consecutiva.

Ocho de los 11 subsectores que componen al S&P 500 cayeron, lideró las caídas el sector de materiales con 1.55%, acompañado por una pérdida de 0.87% en el de consumo discrecional y 0.84% en el de consumo básico.

“Fue una jornada de caídas marginales y elevada volatilidad, marcada por un repunte en la segunda mitad del día tras señales de desescalamiento en el conflicto en Medio Oriente”, escribieron analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (BX+).

El índice de volatilidad VIX, conocido como indicador del miedo de Wall Street, retrocedió poco más de 1 unidad, situándose aun por encima de los 20 enteros, y cerró en 24.06 puntos.

En lo que va de marzo los indicadores caen. El Dow Jones pierde 6.03%, el S&P 500 baja 3.96% y el Nasdaq Composite pierde 2.55 por ciento. En el acumulado del año los índices prácticamente han borrado sus ganancias y operan por debajo de sus cierres de 2025.

Acompañan la caída

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.88% en 65,199.40 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores cayó 0.92% a 1,298.08 unidades.

Dentro del IPC destacó la caída de la minera Industrias Peñoles que se desplomó 8.53% hasta los 789.58 pesos por unidad, afectada por la caída en el precio del oro y la plata.

Otra emisora afectada fue Grupo México, uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial, que bajó 3.34% a 179.83 pesos, ante el retroceso en las cotizaciones de metal rojo.